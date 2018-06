Il primario Fabiani dell’ospedale Versilia domani a un convegno a Firenze

VIAREGGIO– Si svolgerà domani, mercoledì 6 giugno a Firenze, nella sala conferenze dell’ospedale Santa Maria Nuova il convegno “La gestione del trauma in Medicina Interna: i giovani incontrano gli esperti” organizzato dalle sezioni giovani della Società Italiana di Medicina Interna (Simi) e della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (Fadoi).

“Se nel passato – spiega Plinio Fabiani, direttore della Medicina Interna dell’ospedale Versilia nonché presidente della sezione Toscana-Umbria SIMI – il paziente traumatizzato trovava la sua collocazione prevalentemente nei reparti chirurgici, ad oggi e sempre più nel futuro, le medicine interne si troveranno coinvolte in tale gestione, per cui risulta importante formare il personale medico impiegato nelle U.O. di Medicina Interna a questa tipologia di pazienti. Le ragioni di tale cambiamento sono molteplici, ma sicuramente l’invecchiamento della popolazione generale con il relativo incremento del rischio di cadute, l’aumentata prevalenza dei pazienti con comorbilità, così come la maggior suscettibilità allo sviluppo di complicanze “mediche” da parte del paziente traumatizzato, giocano un ruolo di rilievo. È noto infatti che a seguito di un evento traumatico, il rischio di complicanze infettive, respiratorie, tromboemboliche ed emorragiche risulta essere elevato, per cui, l’internista può essere identificato come una figura di riferimento nella gestione del paziente traumatizzato che non richieda ambiente intensivo.

Oltre a Plinio Fabiani, da segnalare la presenza di Alberto Fortini, presidente Fadoi Toscana e di Orazio Santonocito, direttore dell’Area Neurochirurgica della Azienda USL Toscana nord ovest.

La partecipazione all’evento consente l’acquisizione di sette crediti formativi per quaranta medici chirurghi specialisti in Anestesia e Rianimazione, Cure Palliative, Endocrinologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina D’Accettazione e D’Urgenza, Medicina Interna, Neurologia, Oncologia, Reumatologia, Ortopedia e traumatologia.

Scarica sul sito (www.uslnordovest.toscana.it) il programma completo.