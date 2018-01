Il presidente di Banca Etica, Biggeri, intervistato da Alessio Ciacci domani a LuccaLibri

LUCCA – Il presidente nazionale di Banca Etica Ugo Biggeri sarà domani (venerdì 12 gennaio dalle ore 18) il protagonista della presentazione del libro Non con i miei Soldi edizioni Altreconomia che si svolgerà presso il Caffè Letterario LuccaLibri in Viale Regina Margherita, 113. L’autore sarà intervistato da Alessio Ciacci e Giulio Sensi nonché a disposizione di tutti i partecipanti per affrontare gli importanti temi legati alla finanza e all’etica, ai risparmi e alle scelte individuali. Dall’attualitá delle crisi bancarie alla solidità di chi come Banca Etica ha scelto la responsabilità sociale e la sostenibilità. Saranno questi i temi affrontati e sempre più importanti nel dibattito economico e politico attuale e di come ognuno di noi può costruire il cambiamento. Ingresso libero.