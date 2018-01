Il presidente del consiglio regionale Giani in visita al presepe di Convalle

PESCAGLIA – Il presidente del consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, farà visita domani (venerdì 5 gennaio) alle ore 14.30 al “Presepe in Grotta” di Convalle in località “Campore”. Ad accompagnarlo alla scoperta di quella che è considerata una delle rappresentazioni della natività più caratteristiche in regione ci saranno il sindaco, Andrea Bonfanti, e gli organizzatori, il Gruppo Speleologico Alpinistico Valfreddana.

Con la visita di domani (venerdì), la seconda sul territorio di Pescaglia da quando il presidente è in carica, Giani conferma il proprio interesse alla storia e alle tradizioni locali come la “Valle dei presepi”, il percorso, di cui il “Presepe in grotta” fa parte, promosso dall’Unione Comuni Media Valle del Serchio per scoprire le rappresentazioni più belle dei comuni di Pescaglia, Barga, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli.

Al presepe, giunto quest’anno alla 23° edizione, si arriva attraverso un sentiero lungo circa 600 metri che si sviluppa in mezzo al bosco partendo dall’antica ferriera Galgani. La grotta è illuminata e questo contribuisce a rendere unico lo scenario, dato che si creano effetti di luce che fanno esaltare l’acqua turchese del piccolo lago che fa da cornice alla Natività e a porre in risalto le concrezioni calcaree che hanno almeno 100 mila anni. Nel presepe ci sono statue in resina alte 65 centimetri e dipinte a mano che provengono da Bagni di Lucca.

Il presepe rimarrà visitabile per tutti fino a domenica 14 gennaio i giorni festivi con orario 10-19 e sabato 13 con orario 15-19.