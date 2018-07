Il pontile di Tonfano spento per 103 minuti per l’eclissi più lunga del secolo

PIETRASANTA – Pietrasanta abbraccia l’evento astronomico del secolo. Resterà spendo per 103 minuti il pontile di Marina di Pietrasanta (Lu): tutto il tempo necessario per godersi ad occhio nudo l’eclissi lunare più lunga del XXI secolo che tingerà di rosso il cielo. Accadrà venerdì 27 luglio quando Sole, Terra e Luna si allineeranno: tra le 22.30 e le 23.13 con culmine alle 22.22. Sempre la stessa notte ci saranno anche la condizione ideale di visibilità per il Pianeta Rosso, l’enigmatico Marte. La migliore dopo quella dell’agosto 2003.

Qui la simulazione

Un evento spettacolare che la neo amministrazione comunale guidata da Alberto Giovannetti in collaborazione con Marina Eventi ha deciso di celebrare trasformando il pontile, che quest’anno festeggia 10 anni dalla sua inaugurazione (festa in programma sabato 15 settembre), in un punto di osservazione straordinario sospeso tra spiaggia e mare. Il pontile è lungo ben 380 metri, 214 a mare. “E’ un’idea nata dall’ex assessore, Alfredo Benedetti, grande appassionato di astronomia. – racconta Adamo Bernardi, Capo di Gabinetto del Sindaco – Spegneremo, in via del tutto straordinaria, l’illuminazione che corre lungo il pontile per consentire a residenti, turisti ed appassionati di osservare il fenomeno astronomico da una posizione ottimale, inedita e suggestiva”.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi.pietrasanta?fref=ts