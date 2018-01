Il Pd scioglie le riserve: alla Camera candidato Stefano Baccelli

LUCCA – Dopo un lunghissimo e faticoso travaglio, iniziato sin dalla notte di giovedì, finalmente alle 2.42 di questa notte il parto. Il bambino pesa 93.6 kg, ha 52 anni e si chiama Stefano!». Con un post sul proprio profilo Facebook, Stefano Baccelli annuncia di averla spuntata su Beatrice Lorenzin e di essere lui, il candidato nella lista uninominale per il Partito Democratico.

Si chiude così una querelle elettorale che per un paio di giorni ha tenuto sulla corda il Partito democratico lucchese che si era visto ‘paracadutare’ a Lucca la Lorenzin, dopo l’insurrezione di Prato alla possibilità di una candidatura dell’ex ministro alla Salute. La fortuna ha voluto che la stessa Lorenzin non si sia sentita abbastanza garantita nel collegio di Lucca e, quindi, abbia puntato i piedi per essere messa in un posto che le garantisse la certezza di tornare a Roma da deputata.

«Non posso che essere d’accordo con la Lorenzin – afferma il segretario territoriale del Pd, Mario Puppa -: Lucca per lei non sarebbe stato un collegio facile, perché completamente slegata dal territorio. Diverso il discorso quando un candidato è legato alla realtà in cui si presenta e che rappresenta. Credo che sia importante che sia passata la nostra linea, quella cioè di puntare su candidati che abbiano esperienza di governo e un forte legame con il territorio: penso che in questo modo si possa riuscire a ottenere un risultato positivo e, soprattutto, riavvicinare la gente alla politica».

Insomma, in casa Pd si respira aria di soddisfazione: la conferma della candidatura di Andrea Marcucci al Senato e di Stefano Baccelli alla Camera fa guardare alle elezioni con meno apprensione rispetto all’avere dei candidati ‘eccellenti’ e slegati completamente dalla realtà in cui si presentano.