Il Pd pietrasantino incontra il commissario prefettizio

PIETRASANTA – Stamani una delegazione del Partito Democratico, guidata dal segretario Antonio Orsucci, insieme al candidato Sindaco Ettore Neri e all’ex capogruppo Rossano Forassiepi, ha incontrato il Commissario Prefettizio, dott. Giuseppe Priolo. L’incontro era stato richiesto dal PD locale ed è stata un’occasione importante e significativa per scambiare alcune idee, opinioni e valutazioni sulla situazione amministrativa del nostro Comune. Il Commissario ha fatto un ampio ragionamento su varie vicende di attualità amministrativa, indicando la strada intrapresa per affrontarle e risolverle nell’interesse della comunità: dalle questioni del bilancio e dei vari contenziosi aperti, alla recente questione dei lavori nel bosco della Versiliana, dal progetto del museo Mitoraj sino ad un ragionamento complessivo sull’ente.

Manifestiamo la nostra soddisfazione nell’avere trovato un uomo dello Stato che compie con rigore, attenzione e scrupolo il proprio incarico, badando esclusivamente all’interesse collettivo e pubblico. Come abbiamo detto sin dall’inizio, abbiamo pieno rispetto delle istituzioni e dei componenti delle stesse, che in assenza di un Sindaco, devono spesso anche accollarsi scelte e incombenze lasciate in dote dalla politica.

Il PD continua a lavorare per fornire alla città una opportunità di scelta positiva alle prossime elezioni, capace di prendere in mano la città e guidarla senza scossoni, guardando al domani con ottimismo e concretezza.

L’incontro ha avuto anche il senso del nostro continuo interessamento attivo alle questioni del nostro Comune, affinché queste possano essere al meglio interpretate.

Ringraziamo il Commissario e il suo staff per la disponibilità dimostrata e lo invitiamo ad andare avanti su questa strada.