Il PD di Lucca continua ad occuparsi della difficile causa della RSA di Villa Santa Maria

LUCCA -Sin dal suo insediamento nel giugno scorso, l’amministrazione Tambellini ha avuto come impegno prioritario quello di affrontare e risolvere la difficile situazione della RSA di Villa Santa Maria.

C’era, com’è noto, la necessità di rinnovare la gestione scaduta di una struttura importante per l’assistenza agli anziani del nostro territorio, con la difficoltà aggiuntiva legata alla non conformità dello stabile rispetto agli standard previsti dalla legge regionale toscana in materia di case di riposo.

L’azione del Comune è stata decisamente orientata verso due obiettivi fondamentali: mantenere la fruibilità di un servizio essenziale per gli anziani e le famiglie e non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità delle lavoratrici della struttura.

Per far questo, premesso che non era possibile effettuare gli oltre 2 milioni di lavori di messa a norma stimati in presenza degli ospiti, si è avviato un percorso concertato con le famiglie per trovare nuova collocazione agli anziani.

Parallelamente l’amministrazione ha promosso, sotto l’attenta regia dell’assessora al sociale Lucia Del Chiaro e della struttura tecnica comunale, un tavolo di lavoro con i sindacati e gli operatori del territorio finalizzato all’individuazione di ogni possibile soluzione volta al reinserimento lavorativo delle operatrici.

In circa tre mesi di lavoro, il tavolo è riuscito ad attivare numerosi contatti con gli attori del mondo cooperativo e dei servizi, costruendo prospettive importanti per la futura occupazione delle addette della struttura.

Si tratta di un percorso non semplice che ha bisogno di tutto il supporto possibile, anche e soprattutto nei momenti in cui le diverse trattative potranno registrare momenti di stallo, peraltro fisiologici e prevedibili, che non mettono in discussione la bontà dell’azione intrapresa. Comprendiamo naturalmente il momento difficile che stanno vivendo le operatrici di Villa S. Maria ma siamo convinti che al termine di questo complesso lavoro i risultati saranno significativi. Sia dal punto di vista della qualità e della tenuta economica del servizio, sia da quello concernente il mantenimento dei livelli occupazionali.

Data la complessità della situazione una soluzione semplice non era possibile. Come Partito Democratico di Lucca lavoriamo assieme all’amministrazione comunale per restituire alla cittadinanza un servizio all’altezza delle attese e per garantire la dignità di un lavoro a tutto il personale in esubero, incluso quello originatosi dal bando di assegnazione della gestione delle RSA di Monte S. Quirico e della Pia Casa di due anni fa.