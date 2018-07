Il sindaco Murzi e il Pd di Forte dei Marmi salutano con entusiasmo l’ingresso in Parlamento di Umberto Buratti

FORTE DEI MARMI – Il sindaco Bruno Murzi e l’Amministrazione comunale esprimono viva soddisfazione a Umberto Buratti per la nomina a parlamentare della Repubblica Italiana. Buratti sarà il primo fortemarmino a ricoprire tale incarico.

“Siamo certi – sottolinea l’Amministrazione – che saprà svolgere un ottimo lavoro, anche nell’interesse della Versilia e di Forte dei Marmi in particolare”

L’ingresso di Umberto Buratti in Parlamento, alla Camera dei Deputati, è una bellissima notizia per Forte dei Marmi e per il PD, che ci riempie di gioia e soddisfazione.

È il giusto epilogo per la storia politica e personale di Umberto che si è trovato a correre per le elezioni politiche nel momento più critico della storia del Partito Democratico e probabilmente di tutto il centrosinistra.

Il suo ingresso in Parlamento deriva dalle dimissioni di Ermini e il successivo ingresso al Consiglio Superiore della Magistratura, quindi può sembrare un vero e proprio colpo di fortuna.

Ma non di sola fortuna si tratta.

L’inserimento di Umberto nell’elenco dei nominativi candidati nel nostro collegio proporzionale è stato frutto di un grande lavoro di squadra, tra circoli comunali e Federazione della Versilia. Sin dall’inizio infatti ho creduto che Umberto fosse la persona adatta per rappresentare Forte dei Marmi e la Versilia in Parlamento, per la sua grande esperienza politica, per preparazione, competenze doti e qualità personali.

Dopo le elezioni politiche e i risultati poco confortanti del PD in tutta Italia, avevamo riscontrato una tenuta del PD al Forte e in Versilia. Segno tangibile del radicamento del nostro partito sul territorio ed anche della bontà e la scelta di candidati, proprio come il nostro Umberto, che hanno ottenuto consensi.

Credo che a questo risultato il PD della Versilia consegua una autorevolezza ed una legittimazione importante dalla quale ne trarrà beneficio tutto il nostro territorio in termini di rappresentatività e gli organi istituzionali sovraterritoriali come la Regione, dove la Versilia non è rappresentata da troppo tempo.

Umberto, come risulta dalla memoria locale, e’ il primo fortemarmino ad andare in Parlamento: sono sempre stato convinto che se un parlamentare del Forte doveva esserci, questo sarebbe stato proprio Umberto.

Sono sicuro che saprà rappresentare con onore il Forte e la Versilia, mantenendo uno stretto legame con il territorio e con la base del PD.

Caro Umberto, da parte mia e di tutti gli amici del Partito Democratico che con te hanno condiviso 10 anni di amministrazione comunale e un lungo percorso, un grande in bocca al lupo per questa tua avventura.

Il Segretario del PD di Forte dei Marmi

Simone Tonini