Il Pci della Versilia sulla ditta Ponsi

MASSAROSA – La Sezione del Partito Comunista Italiano di Massarosa, unitamente a tutta la Federazione provinciale, intende esprimere il proprio sostegno ai lavoratori della ditta Ponsi, marchio storico e prestigioso dell’economia versiliese, che rischiano di essere colpiti molto presto dai gravi provvedimenti che la proprietà bresciana dell’azienda ha recentemente annunciato.

Ai lavoratori ed alle loro famiglie va non solo la solidarietà di tutto il Pci ma anche, soprattutto, il nostro impegno al loro fianco in quella che si prospetta come una vertenza dura e difficile.

Questa situazione, così come le tante ( troppe ) che colpiscono lavoratori e aziende in tutto il Paese, non è né neutra né frutto di causalità o sfortuna, Essa, come le altre, va ascritta alle conseguenze materiali delle scelte errate e di classe chi i governi degli ultimi anni hanno effettuato con costante pervicacia e che hanno attaccato diritti e dignità dei lavoratori, diviso e umiliato il mondo del lavoro, smantellato e cancellato tutele e sostegni rendendo il lavoro sempre più precario e mal pagato negandone il collettivo valore umano e sociale,

Si è infatti preferito insistere in politiche sciagurate di continui sgravi fiscali alle imprese, regalando ad esse ingenti somme di denaro pubblico. E’ stato approvato il Jobs Act, si sono votate leggi ad esclusivo vantaggio dell’impresa e del profitto senza mai, in tutto questo lungo periodo, elaborare una nuova, diversa ed efficace politica industriale in grado di creare lavoro e sviluppo.

Per questi motivi, mentre ai lavoratori della Ponsi giungono da più parti attestati anche confusi di rituale solidarietà, non intendiamo omologarci a questi generici atti dove nessuno sembra avere responsabilità e dove tutti genericamente hanno le stesse prerogative e la stessa dignità.

Noi non intendiamo unirci a questo teatrino già visto e che ora, viste le imminenti elezioni politiche, diventa anche poco credibile. Abbiamo ben presenti gli errori e i danni prodotti e chi ne è stato non l’unico ma sicuramente tra i principali protagonisti!

Non tutte le forze politiche portano la stessa croce o hanno la paternità reale di questa drammatica situazione: questo deve essere ben chiaro !

Il Pci, i Comunisti, sono sempre stati dalla parte dei lavoratori, per i loro diritti, per la loro dignità, per il lavoro e l’occupazione,

Su questa strada e con questi obiettivi saremo anche in questa occasione vicini ai lavoratori della Ponsi e al Sindacato nelle forme di lotta che essi autonomamente decideranno di prendere a difesa del loro futuro.

Pci Versilia