Il parco di Guamo diventa un luogo permanente di spettacolo, al via un’organizzazione di eventi più semplice e veloce

CAPANNORI – Il parco di piazza Maestri Guami a Guamo, vicino alla chiesa parrocchiale, diventa a tutti gli effetti un luogo di pubblico spettacolo. D’ora in avanti per organizzare un evento, come un’esibizione teatrale o musicale oppure una festa in quello che è considerato uno degli spazi di riferimento della zona sud di Capannori, sarà sufficiente seguire un iter amministrativo più semplice. L’amministrazione comunale, infatti, dopo avervi realizzato alcuni interventi migliorativi, come bagni e un nuovo impianto elettrico, ha potuto procedere a una sburocratizzazione dell’area rendendola un luogo di spettacolo permanente. La gestione dello spazio pubblico è inoltre stata assegnata, grazie a una convenzione della durata di due anni, all’Associazione Gruppo culturale e ricreativo “La Sorgente”, che già curava lo spazio a verde della piazza.

“Il parco, già molto frequentato dai cittadini di Guamo e delle frazioni limitrofe nonché dai turisti, diventa ancora più fruibile – spiega la vice sindaca, Silvia Amadei -. Poter realizzare spettacoli in questa area bella e curata è senza dubbio un traguardo importante che rientra in un percorso di piena restituzione alla comunità di questo spazio. La nostra amministrazione comunale da tempo sta portando avanti un processo di semplificazione delle procedure; la sburocratizzazione del parco di Guamo ne è la dimostrazione concreta. Il nostro obiettivo è quello di rendere luoghi di spettacolo permanente altri punti di riferimento del territorio, a cominciare da Corte Mattaccio del Polo Culturale Artémisia e dal mercato di Marlia. Vogliamo cioè che sia più semplice realizzare eventi ed altre iniziative, affinché la cultura sia ancor più diffusa sul territorio e alla portata di tutti. Nel frattempo ringrazio l’associazione ‘La Sorgente’ per essersi presa l’impegno di gestire il parco di Guamo”.

Proprio stamani, mercoledì 27 giugno, la vice sindaca Silvia Amadei ha effettuato un sopralluogo assieme al presidente de “La Sorgente”, Carlo Paoletti accompagnato da alcuni rappresentanti del consiglio. L’associazione è già al lavoro per individuare gli appuntamenti che i prossimi mesi si svolgeranno nell’area.

La possibilità di realizzare nella piazza eventi seguendo una procedura più snella era un risultato atteso. Basti pensare che fino allo scorso anno veniva organizzato un solo evento, la Festa della Sorgente, nonostante ci fossero varie richieste di utilizzare l’area che dispone di un piccolo anfiteatro, verde pubblico giochi per bambini, tavoli, wi-fi, di un punto Infotec per i turisti e di un defibrillatore semiautomatico.