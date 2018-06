Il Movimento 5 Stelle interrompe il gazebo in piazza San Frediano per il periodo estivo

LUCCA – Il Movimento 5 Stelle di Lucca informa i cittadini che già da Domenica 24 è sospeso il gazebo in Piazza San Frediano che per cinque mesi continuativi è stato un punto di riferimento per la cittadinanza. A partire dallo scorso sabato 16 giugno, data dell’ultimo banchetto, gli effetti dell’estate si sono purtroppo fatti sentire: i lucchesi non frequentano più il centro città, privilegiando ovviamente le gite mare – monti. Quindi risulterebbe non informativo un banchetto che vuole essere tale. Si garantisce che ci rivedremo a settembre e a tutti i nostri concittadini auguriamo buone vacanze a 5 stelle.