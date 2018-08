Il Movimento 5 Stelle di Viareggio sull’iniziativa di SiAmo di Torre del Lago

VIAREGGIO – Come MoVimento 5 Stelle Viareggio esprimiamo i nostri dubbi sull’iniziativa dei volontari per la sicurezza presentata dall’ass.ne SiAmo di Torre del Lago in collaborazione con l’amministrazione comunale. Anzitutto vorremmo capire meglio gli scopi e la natura di questa associazione. Considerata poi la delicatezza dell’argomento sicurezza, ci chiediamo come verra’ organizzato questo servizio, tra l’altro consapevoli della difficile realta’ della frazione che potrebbe portare a situazioni di difficile approccio e gestione da parte di operatori che ovviamente non hanno come prescrive la legge, possibilita’ di intervento diretto ma solo di segnalazione e di coordinamento con le forze dell’ordine per garantire la professionalita’ necessaria in un settore nevralgico come quello che attiene la sicurezza sul territorio. Il “cittadino sentinella” è bene che abbia un canale diretto e sinergico con tutte le forze dell’Ordine e coordinato con iniziative come le App di vicinato che funzionano solidalmente perchè il cittadino è motivato nel difendere la sua abitazione e conosce il territorio, i volti, le auto, le abitudini di chi lo frequenta: nelle zone in cui attualmente funziona, è stata riscontrata una netta diminuzione dei reati predatori; performance che potrebbero addirittura migliorare con l’aiuto della tecnologia ( sistemi di video sorveglianza, telecamere) quando effettivamente applicata.

Naturalmente tutto ciò non deve essere confuso a nostro avviso, da situazioni e iniziative che, malgrado lo si neghi, paiono nate , facendo leva sul malcontento della cittadinanza, piu’ per esigenze di natura elettorale e di propaganda che altro.

MoVimento 5 Stelle Viareggio