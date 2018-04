Il Movimento 5 Stelle di Viareggio contro Del Ghingaro: ‘Continua il suo delirio di onnipotenza’

VIAREGGIO – Continua il delirio di onnipotenza del nostro Sindaco Giorgio del Ghingaro, ultimamente si è scagliato contro il Presidente del Parco Maffei Cardellini, colui che ha osato mettere in dubbio la megalomane opera dell’Asse di penetrazione immaginata ed imposta con una surreale delibera di giunta, che prevede l’unica ipotesi, quella a Sud dello Stadio. Il tracciato più assurdo, costoso ed inutile ma che può però garantire il più oneroso contributo di spesa di denaro pubblico da convogliare nei portafogli della speculazione. Nonostante l’intera città nell’unico dibattito pubblico convocato dallo stesso Sindaco, abbia partecipato in massa,( mentre lo stesso disertava ), sancendo una volontà plebiscitaria contraria a tale demenziale soluzione, il nostro primo cittadino continua imperterrito ad attaccare chiunque ponga degli interrogativi e delle soluzioni alternative ad un opera dal simile impatto. Ci sono state numerose manifestazioni pubbliche, organizzate da associazioni, partiti, che rappresentano la società civile, la comunità dinamica di questa città, che rivendicano l’assenza di un vero processo partecipativo sistematicamente e volontariamente negato. Sono stai organizzati dibattiti, convegni, con illustri professionisti, ambientalisti, urbanisti, architetti e cittadini comuni che in svariate sedi hanno esplicitato l’assenza di un vero dibattito pubblico sulla questione, sul modello di città che si vuole immaginare. Non occorre essere degli scienziati o dei professionisti del settore per capire che il dibattito sull’Asse di penetrazione e’ quotidianamente forzato su di un’unica soluzione, che consideriamo come Movimento 5 stelle decisamente la peggiore, per svariati criteri di valutazione, spesso ribaditi pubblicamente dopo ripetuti studi. Appare quasi superfluo considerare la “via delle Darsene” cioè il tracciato a Nord dello stadio come un tracciato intelligente che deve essere inserito in un contesto di una progettazione complessiva di viabilità. Occorre aprire un vero processo partecipativo, prima di offendere in maniera definitiva ed irreversibile il patrimonio naturale di questa città, perché appare violenta e demenziale l’unica soluzione che il Sindaco propone, nonostante sappia benissimo di avventurarsi in un terreno scivoloso, dal punto di vista legale e procedurale, che esporrebbe la comunità ad una serie di infrazioni. L’ottusità di certe posizioni si amplificano se si aggiungono edonismo e presunzione, se con la città non si aprono dialoghi ma si impongono dogmi e diktat, se si crede veramente di avere a che fare con una città inerme, disinformata ed ignorante. Nonostante sia evidente che gli studi storici di svariate e disinteressate intelligenze, contemplano come soluzione migliore e più razionale l’utilizzo dei tracciati esistenti cioè a Nord dello Stadio il Sindaco continua ad ignorare ogni tipo di confronto e addirittura attacca minacciando l’assurda ed insensata uscita dal Parco da parte del comune di Viareggio. Alla luce di questi ultimi eventi, dell’ostinazione, dell’ottusità e del delirio di onnipotenza manifestati con arroganza e supponenza su una sua posizione ferma ed indiscutibile si può legittimamente sospettare che vi siano dei forti interessi, per la quale il Movimento 5 Stelle chiede che vi sia fatta chiarezza con un reale dibattito partecipato, continuamente annunciato e mai realizzato, sviscerando cosi’ finalmente le numerose contraddizioni urbanistiche e ambientali che il primo cittadino continua a nascondere ai cittadini considerandoli degli stupidi inutili comparse.



Movimento 5 Stelle Viareggio