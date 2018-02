Il Movimento 5 Stelle di Capannori sulla questione delle tariffe 2018 sui rifiuti

CAPANNORI – Il Movimento 5 Stelle di Capannori informa le aziende che hanno i bidoni del non riciclabile che nel Consiglio Comunale del 13 Febbraio 2018 sono state approvate le tariffe 2018 (ulteriormente aumentate) ma ancora una volta non è stata fatta chiarezza sul giorno previsto per il conferimento da parte delle aziende.

Se le “utenze non domestiche” conoscessero il giorno di ritiro del bidone indifferenziato potrebbero “ottimizzare” e controllare i costi di gestione della tariffa rifiuti.

Ascit ha sostenuto che la raccolta viene eseguita “con frequenze regolari” senza indicare ancora una volta il giorno del non riciclabile per le aziende.

Al contribuente pertanto non resta che pagare ciò che l’Azienda Ascit gli richiede nelle fatture della spazzatura, ma resta da chiedersi se sia tutto chiaro e regolare. Per le “utenze domestiche”, a nord, il rifiuto indifferenziato viene ritirato il mercoledì. Per le “utenze domestiche”, a sud, il rifiuto indifferenziato viene ritirato il giovedì.

Per le aziende non è dato sapere.

L’addebito della parte variabile della spazzatura è determinato dal numero degli svuotamenti effettuati, quindi se le aziende non sanno in che giorno viene ritirata l’indifferenziata, come fanno a controllare quanto spendono e se il servizio è stato espletato?

Invitiamo pertanto le aziende a richiedere ad ASCIT, a mezzo PEC, quale sia il giorno previsto per il ritiro del non riciclabile.