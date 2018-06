Il mondo delle fiabe incanta Villa Bottini: due giorni di eventi per bambini e famiglie

LUCCA – Si è svolta oggi la conferenza di presentazione della prima edizione del Festival della Fiaba che si terrà a Villa Bottini 9 e 10 giugno. Il festival, organizzato da Giardini del futuro con il patrocinio del Comune di Lucca, rientra nel progetto Lucca In.

A presentare l’evento nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti erano presenti Ilaria Vietina, assessore alle politiche formative del Comune di Lucca, e Daniel d’Hainaut di Giardini del Futuro.

«La Natura riveste un ruolo fondamentale all’interno del progetto Lucca In e così anche in questo festival – afferma d’Hainaut-, perché in natura si esplicita tutta l’azione che normalmente portiamo avanti con la nostra associazione. Il Festival della Fiaba vuole essere un po’ una summa di questo approccio, un po’ per il risvolto morale dietro ogni fiaba, un po’ per il ruolo fondamentale che la natura riveste all’interno delle fiabe a partire dalle prime testimonianze fino a tutta la tradizione orale che contraddistingue la nostra società».

Questa due giorni sarà l’occasione per coinvolgere il pubblico più giovane in tanti eventi dando anche spazio alla tradizione fiabesca della lucchesia. Obiettivo del festival è quello di promuovere la fiaba come mezzo per genitori e bambini per stimolare amore e curiosità verso la natura, «la fiaba, oltre ad avere lo scopo di intrattenere i bambini, era anche un momento conviviale che raccoglieva tutta la famiglia, secondo me – continua d’Hainaut- hanno anche un forte messaggio ambientalista nella fiaba in generale con gli animali che prendono vita e vivono le stesse sensazioni degli esseri umani».

L’auspicio di questo festival è di far riprendere contatto con il mondo e con la natura, un mondo lontano dai videogiochi e dalla televisione, a contatto con ciò che ci circonda.

«Questo festival rientra in un progetto per contrastare le povertà educative – afferma Vietina -, che non consistono in una penuria di mezzi, ma in una scarsa attenzione o un’attenzione poco meditata alle caratteristiche del vissuto che è quello dei primi anni di vita. L’obiettivo è di riportare l’attenzione a questo, puntando sulla qualità, sui tempi più lenti. Vogliamo mostrare come sia importante avere occhi diversi per vedere una ricchezza che abbiamo già a disposizione».

Durante le due giornate di festival Villa Bottini diventerà il palcoscenico di un mondo fiabesco nel quale sarà possibile ascoltare le storie della tradizione durante i momenti “Racconta Storie” e di “Letture Animate”, partecipare ai laboratori d’emozione e di creazione, assistere ai diversi spettacoli teatrali a cura delle compagnie La Cattiva Comitiva e TEA Teatro Educativa Animazione.

Il programma è ricco di eventi: il primo appuntamento è sabato alle 10.30 con la cerimonia di apertura e i saluti istituzionali del sindaco Alessandro Tambellini a cui seguirà la conferenza “Raccontami una storia… Il ruolo della fiaba come strumento di crescita” in cui Gianna Ardy Bassi e Elisabetta Nannizzi, esperte di storie tradizionali locali, analizzeranno il ruolo della fiaba come strumento di crescita e l’importanza della narrazione.

Nel corso dei due giorni si susseguiranno diversi laboratori: “Bombe di semi” con Elisa Garrido; “IllustraLibro” con Simona Bellanti; “Le impronte del camaleonte” a cura di T.E.A. Teatro Educativa Animazione.

Gli appuntamenti continueranno nel pomeriggio dalle 15.30 con una performance “Nel mondo delle pulcette” de La Cattiva Compagna e con un incontro di “Nati per leggere”. Alle 16.30 nuovi laboratori ancora con La Cattiva Compagnia con “Giochiamo con Tullet”, un appuntamento per gli spettatori dai 3 anni in su; di nuovo “Bombe di semi” e “Personaggi in cerca di storie” con Simona Bellanti. Alle 17.30 appuntamento con il divertente spettacolo “Da casa nasce cosa” di T.E.A. in cui si racconteranno le fiabe più amate come Cappuccetto Rosso, I tre porcellini, Cenerentola, La cicala e la formica, usando come protagonisti gli oggetti quotidiani di casa. Appuntamento Racconta Storie alle 18.30 con “Il Buffardello Folletto garfagnino” a cura di Elisabetta Nannizzi e Giovanni Barcaro. Alle 19.00 “Lupi per tutti i gusti” di Cristiana Traversa a cura de La Cattiva Compagnia. La serata è dedicata agli spettacoli: alle 21 va in scena “Mademoiselle Carillon” di Anna Solinas e alle 21.30 La Cattiva Compagnia propone “Ernest e Celestine” di Daniel Pennac.

La giornata di domenica inizierà alle 10.30 con i primi laboratori: “Il topo di campagna e il topo di città”, un momento per famiglie a cura di T.E.A. e di nuovo i “Personaggi in cerca di storie” di Simona Bellanti. Sempre alle 10.30 un appuntamento “Racconta storie” con La Cattiva Compagnia e “Il cane che non sapeva abbaiare” di Gianni Rodari. Alle 12 lo spettacolo “Racconto in versi” di T.E.A. Il laboratorio “Fiabe in scatola” con La Cattiva Compagnia inizierà alle 15.30, contemporaneamente alle “Letture Animate” di Giardini del futuro.

Alle 18.30 nuovo appuntamento “Racconta Storie” con “Il Buffardello Folletto garfagnino” e alle 19 la “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepùlveda a cura di La Cattiva Compagnia. La serata di domenica sarà dedicata agli spettacoli: ancora con la “Mademoiselle Carillon” alle 21 e alle 21.30 La Cattiva compagnia porterà in scena “Il mostro pelosone” di Tiziana Rinaldi. All’interno di Villa Bottini sarà aperto un punto ristoro.

Il programma completo e gli aggiornamenti sul sito di Lucca In e sulla pagina Facebook