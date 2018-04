Il metal che rompe i confini: gli Oracle Sun in apertura ai Flotsam and Jetsam

LUCCA – Quando il nostro territorio ospita eventi e artisti importanti è sempre bello poterlo raccontare e quando questo avviene attraverso la musica assume sfumature ancora più interessanti, soprattutto se investe ambiti di nicchia. Domani sera, 1 maggio, in contemporanea agli eventi in piazza che saranno presenti in tutta la provincia, al Borderline di Pisa una band lucchese, gli “Oracle Sun”, aprirà ai “Flotsam and Jetsam”, storico gruppo proveniente dagli Stati Uniti (noto anche per essere stato la prima band di Jason Newsted, ex bassista dei Metallica) che negli anni ’80 si è affermato nel panorama thrash metal americano e non solo. L’ultimo album della band ha avuto recentemente un vero e proprio rilancio ed è stato estremamente apprezzato da critica e pubblico a tal punto da essere ritenuto tra i migliori dischi della formazione.

Quello di domani è un evento importante per gli “Oracle Sun”, che si inseriscono in un genere definibile power/prog e hanno registrato un disco nel 2005 dal titolo “Deep Inside”, licenziato dalla King Records in Giappone e dalla Scarlet nel resto del mondo. La band è composta da Alessandro Cola al basso, Frank Andiver (fondatore ed ex membro dei Labyrinth) alla batteria, Giacomo Paradiso e Tommy Pellegrini alle chitarre, Wild Steel (già negli Shadows of Steel) alla voce e Alessio Pascucci alle tastiere.

<<La formazione originaria – racconta Alessandro Cola – vedeva anche Emiliano Manuguerra alla chitarra, Fabrizio Marnica alle tastiere e Val Shieldon alla voce che, dopo l’uscita del disco, hanno dovuto abbandonare per impegni lavorativi e personali e con Frank abbiamo contattato Tommy. Abbiamo scritto tutto il materiale del prossimo album e successivamente abbiamo contattato Wild Steel alla voce. C’è voluto un po’ di tempo ma alla fine abbiamo trovato una certa stabilità con questa nuova formazione ed entro l’anno è in previsione l’uscita del prossimo disco>>.