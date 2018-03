Il Lum porta in scena Meini e Pioli con il librodisco “I vivi e i morti”

LUCCA – Un concerto/reading ricco di magia e suggestione quello, organizzato dall’associazione culturale Lum, che ieri sera ha deliziato gli spettatori presenti allo Spazio San Donnino.

Nove poesia nere di Fabio Meini illustrate in bianco e nero da Andrea Pioli: questo è”I VIVI E I MORTI”, il progetto di questi due artisti così lontani ma che in realtà creano un’accoppiata vincente. Fabio Meini, conosciuto per i suoi divertenti versi in vernacolo pisano e le collaborazioni con i Gatti Mezzi ha deciso di cimentarsi in qualcosa di diverso, l’italiano, facendo scoprire così un’altra parte della sua personalità.

Insieme a lui Andrea Pioli, inarrivabile tatuatore introverso che, attraverso questo progetto, si mostra come eccellente illustratore.

Un LibroDisco in edizione limitata al quale hanno partecipato alla realizzazione Josephine Trio e Teatro Cantiere che hanno reso le nove poesie anche canzoni e TCLibri.

“I vivi e i morti” è il libro a forma di 33 giri che indaga sulla paura, la paura del diverso, sul conformismo e il comunismo, sul potere, sulla guerra, sulla vita e sull’anima. L’idea bizzarra e complessa di due artisti poliedrici, diversi ma estremamente simili, che hanno deciso di andare oltre, oltre quello che si vede per indagare l’aldiqua e l’aldilà con nera ironia.

Foto di Nicol Claroni