Il luglio non competitivo dell’Asd Marciatori Antraccoli

LUCCA – Siamo nel cuore dell’estate, luglio ci sta lasciando con ottimi ricordi per le prestazioni degli atleti dell’ Asd marciatori Antraccoli Lucca nelle gare competitive e non e tutto lascia ben sperare per il mese entrate che sarà di riposo, di scarico ma con qualche gara e partecipazione al TPL per mantenere l’allenamento, anche perchè settembre si preannuncia molto interessante con la ripresa del Criterium podistico Toscano che ci vedrà protagonisti anche nell’organizzazione della nostra staffetta, la staffetta del pioppino, il 22 ad Antraccoli (Lucca) e con molte marce interessanti.

La partecipazione alle non competitive è stata, a luglio, di grande soddisfazione, vediamo perchè:

Il 14 luglio nell’ambito delle marce solidali & benefiche extradomenicali del Trofeo Podistico Lucchese, “il sabato si vince”, la “sgambata delle 7 torri”, con 55 partecipanti, l’ Asd marciatori Antraccoli conquista il 1° posto con Giuliano Dinelli che ha trascinato gli anatroccoli non ancora in ferie sui percorsi non competitivi di 3, 5 e 12 km che si sono snodati partendo dalla chiesa della Pieve San Paolo.

Domenica 29 luglio, sempre nell’ambito del trofeo podistico lucchese, la “43° passeggiata tra le colline del morianese”, con percorsi non competitivi di 2, 6, 12 e 18 km con partenza e arrivo a S. Michele di Moriano. 55 ppartecipanti per Asd marciatori Antraccoli hanno valso il 4° posto nella classifica a squadre.