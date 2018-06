Il Lions Club di Lucca presenta il nuovo bastone elettrico per non vedenti

LUCCA – L’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) di Lucca rende noto che sabato 16 giugno presso la propria sede sita in via Nottolini 119/c a San Concordio, è avvenuta la presentazione del nuovo bastone elettronico (BEL), uno strumento tecnicamente avanzato pensato e predisposto per facilitare la mobilità delle persone con disabilità visiva. L’incontro, avvenuto alla presenza del presidente e del vicepresidente del Lions Club Lucca Host rispettivamente Alessandro Colombini e Maria Gloria Montinari, ha visto la partecipazione del presidente della zona G del Distretto Lions della Toscana, Alessandro Taddei e del segretario del Lions Club Garfagnana, Giovanni Landucci.

I numerosi soci dell’UICI di Lucca presenti a questo incontro sono rimasti entusiasti del BEL e ne hanno apprezzato le funzionalità e la grande innovazione rispetto al tradizionale bastone bianco utilizzato dai non vedenti in quanto i due sensori ad ultrasuoni installati sul bastone, inviando segnali verso l’ambiente circostante, permettono di rilevare eventuali ostacoli fino ad una distanza di quattro metri. Inoltre i due fasci di ultrasuoni sono orientati in modo da individuare sia gli ostacoli in basso che in alto e segnalarli rispettivamente tramite la vibrazione dei due pulsanti presenti sull’impugnatura; la frequenza di vibrazione è proporzionale alla distanza dall’ostacolo ed è tanto più veloce quanto più esso è vicino.

”Come Lions siamo da sempre impegnati nella lotta alla cecità e alle malattie della vista – ha commentato il presidente Colombini – e siamo fiduciosi che questo strumento possa costituire un valido aiuto per le persone con disabilità visiva.

Per questo abbiamo deciso di acquistarne uno utilizzando parte delle donazioni ricevute grazie alla manifestazione “Lions in piazza” del 21 Aprile scorso – che ha visto oltre al nostro Club Lucca Host anche i Lions Lucca Le Mura, Antiche Valli Lucchesi, Garfagnana, Pescia e Pietrasanta Versilia storica”. Colombini ha evidenziato che il 28 giugno, si terrà una cerimonia presso villa Bernardini organizzata dal Club Lucca Host durante la quale l’UICI sezione di Lucca verrà omaggiata di tale bastone per consentire a quanti lo desiderano di poterlo provare e apprezzarne le funzionalità.