Il grande pugilato protagonista a Marlia venerdì sera

CAPANNORI – Venerdì 20 Luglio nell’insolita cornice del Mercato Coperto di Marlia ( Capannori ) in Via Paolinelli la Pugilistica Lucchese allestirà una manifestazione di Pugilato a livello nazional , match clou affidato al pugile professionista lucchese Marvin Demollari ( 1 vittoria ai punti lo scorso 3 Marzo a Ghezzano Pisa ) che affronterà il pugile professionista Leonardo Faretina della Apot Milano , pugile con all’attivo tre vittorie ed 1 pari . Una sfida incerta che si preannuncia spettacolare e per nulla scontata da nessuno dei due angoli , sei riprese al limite dei 61.237 kg peso fissato per la categoria dei leggeri . Marvin Demollari si è preparato bene e siamo sicuri che darà il massimo contro un avversario esperto , gia nei dilettanti Faretina è stato sempre ai vertici .

A contorno dell’importante serata un sottoclou degno della grande tradizione del pugilato a Lucca : sottoclou affidato a Marvi Ademaj elite negli 81 kg ragazzo che si allena a san Giuliano Terme nel gruppo tesserato con la Pugilistica , avversario Luongo anche lui di Milano . Ad inizio manifestazione alle ore 21 primo match con Santi Nicola peso massimo senior di Bolognana , avversario Lorenzo Barbini della Best Gloves Firenze . Lorenzo Garofano , Lorenzo Frugoli e Samuele Giuliano i tre junior della Pugilistica Lucchese affronteranno avversari di Livorno e di Bologna incontri previsti sulla distanza delle tre riprese da due minuti , Miguel bachi Youth di 81 kg se la vedra con Spiga Federico di Livorno sulla distanza delle tre riprese da tre minuti cosi come Lorenzo Garibaldi anche lui youth di 69 kg opposto al pugile di Firenze Lorenzo Naldini ( Best Gloves ) . Nel sottoclou impegno anche per il senior 75 kg Buhs Chinedu che avrà di fronte un pugile proveniente da Bologna , a contorno anche la presenza di un giovanissimo di Grosseto Crabargiu che avrà di fronte Yasin El Gana della Regis Bologna per i 42 kg schoolboy ( tre riprese da un minuto e mezzo ) , altro match “elite” tra Simone Bencivenga ( Regis Bologna ) e Alessandro Santin ( Fight gym Grosseto ) per la categoria dei 69 kg.

La serata sarà dedicata alla memoria del maestro di pugilato Antonio Monselesan , padre dell’attuale tecnico Giulio Monselesan ma verrà ricordato anche il pugile Giulio Rugani che viveva a Marlia , pugile di grandi potenzialità che negli anni ’70 arrivò anche ai massimi livelli nazionali tra i dilettanti nei medio massimi ,l’inizio è previsto per le 21 e per chi volesse passare una serata alternativa questa è una bella occasione perché lo spettacolo è assicurato .