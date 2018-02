“Il gioco d’azzardo patologico”: 5 incontri all’ex ospedale Camaiore

VIAREGGIO – Il Servizio Dipendenze della Versilia presenta, presso l’ex ospedale di Camaiore, un percorso divulgativo dal titolo: “Il gioco d’azzardo patologico”. Cinque incontri organizzati, tra il 28 febbraio e il 28 marazo 2018, per comprendere meglio le caratteristiche di un fenomeno in costante crescita. Un’occasione per scoprire e approfondire alcuni temi dedicati a questa nuova emergenza con gli esperti che ci guideranno attraverso la comprensione dei meccanismi che spingono le persone a giocare e sviluppare un vero e proprio problema di dipendenza. Gli incontri sono gratuiti e dedicati a tutti gli interessati al tema.

Per maggiori informazioni sulle iniziative dell’equipe GAP SERD Viareggio e per approfondire il tema GAP collegatevi al sito non affogare nel mare del gioco che viene aggiornato periodicamente sulle attività svolte.