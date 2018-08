Il Ghiviborgo batte di misura il San Gimignano, ma dimostra supremazia in campo

BAGNI DI LUCCA – Primo tempo a ritmi bassi dominato sempre dal Ghivi (4-3-2-1) che ha fatto possesso palla .

Due occasioni prima con Micchi che entra in aria e il difensore mette in angolo.

La seconda occasione atterramento di Nottoli e da fuori l’aria punizione battuta dal terzino Barsotti che sheggia La traversa il Sangimignano si è difeso in buon ordine.

All’inizio del secondo tempo il Ghiviborgo sostituisce: Scianname, Maccabruni e Nottoli entrano Chianese, Diana e Lecceti.

Al 17 gran tiro di Barsotti su azione di Chianese palla deviata in angolo. Al 20′ esce Barsotti entra de Santis. Al 27′ bella punizione sulla destra di Nole che sfiora il 7.

Entra ghini al posto di Marino.Al 32 esche Michi per Gharni.

Al 40′ primo tiro della partita del San Gimignano su azione di contropiede che sibila il palo a portiere battuto.

Entrano per il Ghivi il portiere Petroni, Marigliani e Presicci .

Al 45′ gol del Ghivi su azione di Chianese cross millimetrico e Lecceti mette in rete.

Un buon allenamento che permette al mister Pagliuca di avere indicazioni.

Domenica prima partita ufficiale di Coppa contro il Tutto Cuoio a Bagni di Lucca.

Formazione squadra:

Sottoriva

Gargano

Barsotti

Tagliavacche

Maccabruni

Scianname

Marino

Nole

Ortolini

Micchi

Nottoli