Il Francigena International Arts Festival porta la grande musica di Mozart al Teatro del Giglio

LUCCA – Il Francigena International Arts Festival 2018 approda al prestigioso Teatro del Giglio di Lucca con un concerto straordinario di musica mozartiana che unisce nell’esecuzione un esemble di qualità, l’Orchestra della Francigena, e due eccezionali solisti famosi nel mondo, il pianista Daniel Rivera e il clarinettista Marcello Bonacchelli.

Una serata ( Venerdi 3 Agosto 2018, ore 21,30) da non perdere per gli appassionati della musica colta ma anche una grande occasione per chi non ha mai sentito dal vivo uno spettacolo di musica classica di tale livello

Verranno eseguiti due dei concerti più belli del maestro di Salisburgo : il K622 per clarinetto suonato dal maestro Marcello Bonacchelli e il K467 con il maestro Daniel Rivera al pianoforte. Insieme a loro l’Orchestra della Francigena, alla sua prima apparizione al Teatro del Giglio, ma realtà già apprezzata in tutta la Toscana con la direzione affidata alla concittadina lucchese Rosella Isola, anche lei affermata e vincitrice di numerosi riconoscimenti.