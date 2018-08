Il fosso della Farabola torna a splendere grazie all’intervento del Consorzio di Bonifica

VIAREGGIO – Ci sono voluti tre giorni di lavoro e un po’ d’astuzia per riuscire a rimuovere completamente, l’alga che nell’ultimo mese aveva lentamente ricoperto il fosso Farabola per un tratto di circa un chilometro, dall’autostrada fino a Largo Risorgimento.

Alla fine delle operazioni il Consorzio è riuscito nel lavoro e adesso lo specchio d’acqua del canale è tornato pulito.

«Rimuoverla è stata un’impresa e i risultati erano tutt’altro che scontati. Ci trovavamo di fronte a un’alga unicellulare impalpabile davvero difficile da gestire – spiega il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi – Dopo aver fatto diverse prove i nostri tecnici hanno trovato una modalità di lavoro che non arrecasse problemi all’ambiente, e, dopo aver ricevuto il via libera da parte del Comune di Viareggio e di Arpat, sono riusciti a concludere l’intervento in tre giornate».

Dopo che Arpat la scorsa settimana ha determinato la specie dell’alga e fugato ogni dubbio sulla presunta tossicità, gli operai del Consorzio hanno iniziato a fare alcune prove per capire in che modo si potesse intervenire, perchè era apparso subito chiaro che questa alga non si sarebbe potuta gestire facilmente. L’alga non era infatti rimuovibile in alcun modo perchè la sua consistenza impalpabile rendeva vana ogni forma di raccolta convenzionale.

Si doveva allora raggrupparla per fare volume e una volta ammassata toglierla con una rete fittissima, tipo zanzariera. Per riuscire in questa impresa, senza creare problematiche di tipo ambientale, i tecnici hanno sfruttato le naturali oscillazioni di livello delle maree.

Una barriera galleggiante vicino alle paratoie ha impedito lo scivolamento delle alghe al mare durante la bassa marea, mentre un’altra barriera posizionata a monte, ha evitato che le alghe tornassero indietro durante il ciclo di alta marea.

Un metodo concordato con Arpat e Comune che ha prodotto ottimi risultati.

«Siamo soddisfatti, ma continuiamo a monitorare il canale, perchè una nuova fioritura non è da escludere – dice ancora Ridolfi – le cause ambientali che hanno portato alla presenza dell’alga non sono state rimosse o modificate e quindi ci aspettiamo il ripetersi dell’evento. Se il problema dovesse riproporsi, confermiamo al Comune di Viareggio la nostra disponibilità a intervenire nuovamente».