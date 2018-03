Il Festival “Il Toscanello” a Ponte a Moriano per la sua IV edizione

LUCCA – Sabato 10 marzo 2018 proseguirà con l’ottavo appuntamento il IV Festival Regionale di Teatro amatoriale “Il ToscaNello” organizzato dalla F.I.T.A. – Federazione Italiana Teatro Amatori – Provinciale di Lucca e dalla F.I.T.A. Regionale della Toscana, in collaborazione con il Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano. Sabato 10 marzo 2018, alle ore 21:15, in prima assoluta “I tuoi baci molotov”, una commedia di Gustavo Ott, messa in scena dalla Compagnia Le Fortunate Eccezioni di Lucca.

Lo spettacolo

Secondo lavoro, dopo “Parole incatenate”, di una trilogia di spettacoli aventi per oggetto tematiche inerenti la coppia immersa nella società di oggi.

“All’inizio mi sono fermato per essere sicuro. Anche loro si erano fermate. La strada era buia ed era difficile vederle. C’erano due luci rosse e una blu, sospese in aria. Improvvisamente hanno proiettato un fascio di luce verso terra. Ci siamo?” – “Ancora no. Una luce di che colore? Ricordati che dopo devi rimanere dentro.” – “Perché?” – “Per fare caldo.” – “E a che serve?” – “Ad avere un maschio. Te l’ho spiegato cento volte…”

“Che cos’è?” – “Una borsa” – “L’hai mai vista? Sai di che si tratta?” – “Non ne ho idea.” – “Ha una targhetta. È tua, con un indirizzo di New York”

“Ho visto le foto – “E che hai visto? Ero nuda o in pose strane?” – “In effetti ce ne solo alcune in cui sei nuda insieme a quell’uomo”

“… Vuoi sentire una storia con la morale? Bene, te ne racconterò una con una morale anti-fumo. Avevo circa diciott’ anni, sono salita in auto e non ho notato niente di strano quella mattina in cui ho acceso la mia prima e ultima sigaretta …”

“… Non sai che facevo quando avevo venticinque anni? Beh, te lo racconto, è una storia con la morale, vedrai. Quando avevo venticinque anni facevo cose molto poco importanti, come lavorare per …”

Sono alcuni dei dialoghi che si scambiano Daniele e Vittoria, una coppia comune, sicuramente simile a molte coppie che potremmo incontrare ogni giorno per strada, con le loro manie, le loro storie pregresse, ma forse non tutto è così chiaro e trasparente:

“Moriamo cento volte, resuscitiamo mille volte, eppure, continuiamo la nostra vita. Questa è la morale.”

PERSONAGGI / INTERPRETI

Vittoria / Valeria Belloni

Daniele / Alessandro Lutri

Adattamento: Alessandro Lutri

Scenografia: Roberto Pecchia

Luci: Claudio Di Paolo

Costumi: Alessandro Lutri, Valeria Belloni

Regia di ROBERTO PECCHIA



Il prossimo ed ultimo appuntamento del IV Festival “Il ToscaNello”:

Sabato 17 marzo 2018 – ore 21:15

SERATA FINALE FUORI CONCORSO

GEMELLAGGIO CON IL COMITATO F.I.T.A. DI PADOVA

Compagnia Teatro Fuori Rotta / Padova

“A piedi nudi nel parco” commedia brillante di Neil Simon

Per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. (Roma)



Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@nullgmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne organizzate dalla F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.