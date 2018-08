Il “Festival dei Castelli di Sabbia”, firmato bagno Mascotte, sfida la scaramanzia

LIDO DI CAMAIORE – Bando alla scaramanzia per il 19° “Festival dei Castelli di Sabbia” firmato bagno Mascotte: il patron dello stabilimento di Lido di Camaiore, Carlo Alberto Carrai, sfida la superstizione e dà appuntamento a tutti gli aspiranti scultori da spiaggia a venerdì 17 agosto, per una giornata tutta da gustare fra mare, giochi e bellezza.

Il duello “artistico” scatterà alle 10,30, quando il timoniere Claudio Sottili darà il via alle squadre in gara composte da due bambini e un adulto. A disposizione 75 minuti per realizzare la propria creazione in uno spazio di circa 6 metri: oltre alle “materie prime”, sabbia e acqua, gli architetti da spiaggia potranno utilizzare secchiello, paletta, formine e tutti gli accessori richiesti dalla fantasia per completare le loro opere, a tema assolutamente libero.

Alle 11,45 stop ai lavori e passaggio della giuria (popolare) fra le sculture per l’attesissima votazione che resterà top secret fino a sera. Quando, sulla passerella naturale antistante il bagno Mascotte, lungo la Passeggiata di Lido, scenderà in campo la bellezza: dalle 21,30, infatti, sfileranno agli ordini di Sottili le pretendenti al titolo di “Miss Lido Estate 2018”. Per la reginetta dell’estate lidese l’ammissione di diritto alla fase regionale del concorso “La Bella d’Italia” oltre a eleganti kit omaggio Acqua Dell’Elba, la prestigiosa azienda di Marciana Marina che da tre anni ha aperto l’unico monomarca della Versilia proprio al bagno Mascotte.

Per i vincitori del Festival, proclamati nel corso della serata, tante sorprese offerte dal punto vendita Piccoli Passi, ingressi gratuiti al parco acquatico Wonder Dive di Lido di Camaiore e l’immancabile cadeau di Oro Ciofi.

La partecipazione a entrambi gli appuntamenti è libera e gratuita: informazioni e iscrizioni sono aperte fino alle 9,45 di venerdì 17, presso la direzione dello stabilimento balneare.