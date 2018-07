Il duo Ciardelli-Teani conquista il pubblico, tutto esaurito alla Casermetta San Pietro

LUCCA – Ci sono diversi concerti in queste settimane nella nostra città. E ci sono molti luoghi affascinanti che si prestano ad ospitarli. Ma quando un ambiente così suggestivo come la Casermetta San Pietro (gentilmente concessa dalla Compagnia dei Balestrieri) si sposa ad un programma musicale ricco di cultura, virtuosismo, fantasia come quello organizzato lo scorso venerdì da Animando in collaborazione con l’Opera delle Mura, allora si crea la sintesi perfetta. E il risultato è l’emozione, l’ammirazione e il divertimento degli spettatori.

La contrabbassista Valentina Ciardelli e il pianista compositore Stefano Teani – due giovani artisti usciti dalla scuola lucchese e ricchi di prestigiose esperienze di perfezionamento in Italia e fuori – hanno presentato venerdì (29 giugno) un programma ricco e arguto, dove il classico si alternava al contemporaneo, Schubert a Frank Zappa, il già noto al mai sentito prima. Con momenti di forte coinvolgimento personale dei due esecutori, come quando Teani ha eseguito al pianoforte una sua Fantasia dedicata ad alcuni temi pucciniani, oppure la Ciardelli ha eseguito una Toccata per contrabbasso espressamente a lei dedicata dal compositore francese Bernard Salles e mai eseguita prima.

Grande successo: applausi, bis, congratulazioni. E un impegno, tra esecutori e organizzatori, a incontrarsi di nuovo.

Appuntamento al prossimo concerto del calendario Il Settecento musicale a Lucca, in programma per il 28 luglio nel salone del Casinò di Bagni di Lucca in collaborazione con l’associazione Lucchesi nel Mondo. Per l’occasione si esibirà il quartetto d’archi che risulterà vincitore della sezione ‘musica da camera’ nell’ambito dell’edizione 2018 del festival Virtuoso & Belcanto.