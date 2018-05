Il direttore di Ascit Bizzarri tiene una lezione alla ‘Cattolica’ di Milano

CAPANNORI – Lunedì, l’esempio virtuoso dell’azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti per i Comuni di Capannori, Altopascio, Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica è stato al centro della lezione che il direttore Roger Bizzarri ha tenuto davanti agli studenti del corso di laurea magistrale Mercati e Strategie d’Impresa. Invitato dal docente di Economia dell’energia e gestione dei beni ambientali, Marco Frey, il direttore ha esposto i vantaggi della strategia “Rifiuti Zero”. Dal sistema della raccolta differenziata “porta a porta” alla tariffa puntuale, Bizzarri ha spiegato il percorso di sostenibilità adottato da Ascit in questi anni che, giorno dopo giorno, permette di compiere scelte coraggiose a difesa del pianeta.

E per ampliare la rete di comunicazione fra il cittadino e l’azienda, da oggi Ascit è online anche con la pagina Facebook dove verranno pubblicate novità, informazioni utili all’utente, iniziative in programma e articoli a sostegno di un’economia circolare, a tutela dello sviluppo e di un ambiente in cui lo scarto sia una risorsa e non un rifiuto.