Il Dap Festival chiude con una serata speciale alla Versiliana [Foto]

PIETRASANTA – L’ultima serata del Dap Festival si è svolta sul palco de La Versiliana e ha visto l’esibizione di alcuni tra i più grandi danzatori del momento. Interpreti di stili molto differenti fra loro, tutti hanno catturato l’attenzione del pubblico. Kevin Stea attingendo al suo percorso pop, Maria Kochetkova nel lirismo più classico, Katherine Crocket stupendo, la Richard Alston Dance Company mescolando classicismo e modernità. A firmare i due pezzi che hanno aperto e chiuso la serata: Kevin Stea, coreografo e primo ballerino della regina del pop Madonna durante il “Blond Tour Ambition” al cui fianco ha partecipato al film “Truth or Dare” e al Video “Vogue” per gli MTV Video Music Awards. Ha lavorato in tv con Raffaella Carrà ed è stato modello, fra gli altri, per Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler, Tommy Hilfiger, Romeo Gigli. Il suo nome ha inoltre incrociato quello di artisti come Ray Charles, Aretha Franklin, Beyoncé, Britney Spears, David Bowie, Celine Dion, Lady Gaga, Cher, Whitney Houston, Gloria Estefan, Prince, Michael Jackson, Rihanna, Debby Gibson e Ricky Martin. In Versiliana per Dap Festival – l’evento ideato e diretto da Adria Ferrali in cui a Pietrasanta la danza contemporanea si fonde con musica e arti visive – ha presentato una sua personale interpretazione di una nobiltà spagnola in lotta per il potere. Per poi, nei panni di sorprendenti abiti di scena ispirati all’estro creativo di Manolo Valdes (l’artista che firma le opere monumentali in mostra in piazza Duomo a Pietrasanta) realizzate dalla Sartoria Teatrale Fiorentina, aprirsi al divertimento e alla leggerezza del mondo pop. Interpreti di questi due spaccati d’arte: il norvegese Thomas Johansen, l’americana Nateli Ruiz, gli italiani Tamara Fragale, Gennymatt Prodancers e alcuni tra i migliori studenti del Dap College.

La solista del San Francisco Ballet e dell’American Ballet Theatre Maria Kochetkova, danzerà insieme al danese Sebastian Kloborg nel passo a due della Foresta delle Silfidi, capostipite dei balletti romantici ritenuto da Kloborg perfetto per la magica atmosfera de La Versiliana.

L’americana Katherine Crockett nota interprete di “Queen of the Night” nella “Off-Broadway immersive Theater Production”, nonché danzatrice controfigura di Cate Blanchett nel film vincitore dell’Oscar “Il Curioso caso di Benjamin Button”, eseguirà un assolo ispirandosi alle movenze sinuose di Loie Fuller, famosissima danzatrice americana che negli anni Trenta si esibiva con grandi stoffe colorate.

Infine i danzatori dell’inglese Richard Alston Dance Company, una delle più rinomate compagnie del Regno Unito, proporranno un passo a due su musiche di Jean-Philippe Rameau.

Quindi il musical estratto dal Peter Pan nella regia di Pietro Pignatelli e direzione musicale di Davide Magnabosco con i ragazzi del Dap College e, in rappresentanza di Pietrasanta in Concerto, la star internazionale della chitarra classica Emmanuel Rossfelder.

[Foto: Laura Casotti]