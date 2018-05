Il cricket protagonista a Lucca per due giorni

LUCCA – Anche la Città di Lucca è presente all’UNIAG United Nation Inter Agency Games manifestazione internazionale giunta alla 45 edizione che si svolge questo anno a Montecatini e vede la presenza di centinaia di persone da tutto il mondo praticare sport. Il 3 e 4 Maggio 2018 si svolge a Lucca il torneo di Cricket. In quest’occasione vedremo avvicendati sul campo 3 di via della Macchia all’acquedotto, funzionari delle Nazioni Unite che per due giorni giocheranno a Cricket. Persone delle più diverse nazionalità si divertirà nel gioco più antico e tra i più diffusi al mondo appunto il cricket. Tutto questo grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Lucca, il Lucca Cricket Club è il supporto della UISP Unione Italiana Sport Per Tutti Settore Cricket Nazionale, per promuovere i valori dello sport per tutti in una vetrina internazionale come quella dei 45 Giochi Interaziendali delle Nazioni Unite www.interagencygames.org

TORNEO Cricket UNIAG 3 e 4 Maggio 2018 a Lucca dalle 10:00 alle 18:00 presso il campo n°3 di via della Macchia.