Il Coro Arcobaleno in concerto ad Artè

CAPANNORI – Giovedì 28 dicembre, alle ore 21.00 ad Artè, il Coro Arcobaleno di Lucca diretto da Cristina Torselli presenterà il concerto intitolato “Con Walt… un arcobaleno di armonie”. I bambini del Coro Arcobaleno insieme ai ragazzi di “Azzurre armonie” diretti da Elisa Barsella canteranno le canzoni dei classici Disney attraverso le sensazioni che la musica ed i colori suscitano.

Il concerto del 28 dicembre è stato presentato come concerto di apertura sul palco di Lucca Comics & Games 2017, riscuotendo enorme successo.

ll Coro Arcobaleno, attivo dal 1991 e attualmente formato da circa 50 bambini e ragazzi di età compresa fra i 5 e i 16 anni, è conosciuto in tutta Italia dove ha presentato spettacoli e musical del tutto inediti e ispirati a grandi opere di letteratura per ragazzi. Una volta usciti dal coro delle voci bianche i ragazzi possono entrare a far parte del Coro “Azzurre Armonie” o collaborare con ruoli recitativi coreografici o strumentali.

Ingresso intero €8, ridotto €6 per bambini fino a 10 anni e over 65, gratuito per persone con disabilità e accompagnatori.