Il cordoglio di Confcommercio per la scomparsa di Giampiero Vannucci

LUCCA – Esprime commozione Confcommercio, nell’apprendere la notizia della avvenuta scomparsa di Giampiero Vannucci, storico commerciante lucchese e titolare a lungo di un negozio a Santa Maria a Colle. Iscritto di lungo corso all’associazione, Vannucci ha rappresentato un punto di riferimento per Confcommercio nell’area dell’Oltreserchio, ma anche un riferimento commerciale e sociale per il paese stesso di Santa Maria a Colle, grazie a un’attività di quelle di una volta al cui interno era possibile trovare e comprare un po’ di tutto, dai generi alimentari a prodotti per la casa e alto ancora. Alla famiglia dell’amico Giampiero, in modo particolare al nipote e consigliere comunale Marco Martinelli vanno le più sentite condoglianze da parte del presidente Ademaro Cordoni e del direttore Rodolfo Pasquini, a nome dell’intera struttura di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara.