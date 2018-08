Il cordoglio della Croce Verde per la scomparsa del volontario Luigi Giorgi

LUCCA – È con immensa tristezza che la Croce Verde P. A. di Lucca si trova costretta a comunicare la dipartita del volontario Luigi Giorgi. In molti lo hanno conosciuto e apprezzato per lo spirito altruistico ed il temperamento gioviale, per i quali era molto stimato sia all’interno, sia all’esterno dell’Associazione.

Per la Croce Verde svolgeva numerosi servizi legati al Sociale, facendosi apprezzare dagli utenti per la disponibilitá e l’impegno. Appassionato di fotografia, aveva presenziato negli anni a tutti gli eventi della Croce Verde, documentandoli con la sua inseparabile macchina fotografica. A breve, avrebbe festeggiato i dieci anni con la tuta arancione.

È possibile rendere omaggio a Luigi recandosi alla camera ardente, allestita presso l’obitorio comunale. I funerali si terranno giovedì16 agosto, alle ore 16, alla chiesa di Vorno.

Il Consiglio della Croce Verde di Lucca, i Volontari e i Soci tutti si stringono al dolore dei familiari.