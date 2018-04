Il Consorzio di Bonifica, le scuole e i volontari puliscono il fiume a Seravezza

SERAVEZZA – Nei giorni scorsi a Seravezza, nel tratto che va dal Ponte Nuovo fino al Ponte del Pretale, si è svolta la pulizia del fiume, organizzata dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord in collaborazione con il Comune di Seravezza per il quale erano presenti l’assessore Dino Vené e l’assessore Giuliano Bartelletti, con La Pro Loco di Seravezza per la quale era presente il presidente Marco Bertagna e i suoi volontari, con i migranti assegnati alla Misericordia di Seravezza, alla Misericordia di Lido di Camaiore e alla struttura privata “Le Poiane” ed, infine, con Ersu.

L’evento era legato all’iniziativa “Fiumi e Laghi sicuri e puliti….spiagge più belle” estesa a tutto il territorio compreso nel Consorzio. Allo stand, allestito davanti alla Pro Loco, veniva distribuito tutto l’occorrente per scendere nel fiume e mettersi all’opera, veniva fornita anche una simpatica divisa che i bambini hanno indossato con grande entusiasmo, prima di incamminarsi a fare il loro dovere, accompagnati dai volontari.

«E’ stata una mattinata trascorsa tra schizzi e risate – riferiscono alcuni genitori – imparando, allo stesso tempo, qualcosa di molto utile: il rispetto per l’ambiente». Alcuni dei più piccoli hanno addirittura riferito di non essersi mai divertiti così tanto a fare le pulizie, probabilmente anche perché erano molto più agili dei volontari a muoversi sul corso d’acqua, infatti pare non siano mancate rocambolesche cadute e risate a crepapelle.

«Sicuramente è stata una giornata dove i bambini si sono sporcati le mani e bagnati i vestiti – proseguono i genitori – ma lo sguardo soddisfatto di quando si sono riposati a fare lo spuntino, tutti assieme, era davvero molto appagante e diverso dal solito di quando spengono la tv o la play station».

La raccolta rifiuti è stata veramente un successo e presto si potranno avere notizie più dettagliate. Si parla di circa una tonnellata di materiale raccolto su tutto il territorio, tra spiagge, laghi e fiumi, ma si tratta di una stima tutt’altro che definitiva. «Grazie a tutti i partecipanti – dice il Consorzio – che sono stati indubbiamente più numerosi di quelli dello scorso anno e ciò non può significare altro che la campagna di sensibilizzazione ambientale sta dando buoni frutti».