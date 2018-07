Il consolidamento

Il prestito per consolidamento è una tipologia di finanziamento che permette di accorpare in un’unica rata mensile più leggera tutte le rate di altri prestiti in corso, dando la possibilità di estinguere attraverso un ulteriore finanziamento tutte le altre posizioni debitorie, dovute a prestiti erogati dalla stessa banca o da un altro istituto creditizio.

E’ la soluzione adatta per evitare il sovraindebitamento di persone e famiglie con diversi finanziamenti in corso, spesso non dovuto all’ammontare complessivo dell’importo dei vari prestiti, bensì ai diversi tassi, spesso elevati, applicati dai vari istituti bancari, così come ai brevissimi periodi di ammortamento.

Consolidare i debiti permette al consumatore di chiedere un nuovo prestito attraverso il quale estinguere tutti gli altri prestiti attivi in un’unica rata mensile resa meno onerosa grazie ai tassi competitivi offerti.

Alessia Giovannetti

