Il consiglio comunale di Viareggio dà l’ok all’intitolazione di nuove strade

LUCCA – Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione, presentata dalla consigliera Stefania Carraresi, che avvia l’istruttoria relativa alla denominazione di alcune aree di circolazione cittadine.

«Un lavoro lungo – commenta la consigliera Carraresi – che ha impegnato la commissione per parecchi mesi. Esprimo la mia personale soddisfazione nel vedere molti nomi di donne fra quelli proposti e l’orgoglio di vedere la mozione approvata all’unanimità. Le biografie dei personaggi ai quali verranno dedicate le strade – conclude la consigliera – verranno mandate nelle scuole cittadine perché non restino solo mera indicazione geografica ma memoria consapevole e collettiva»

Nel dettaglio, i nomi e i luoghi da intitolare sono:

– Piero Ghilarducci – pista ciclabile lungo la Via Vespucci

– Nerina Giannessi – piazzetta a fianco Croce Verde tra V. Del Prete e V. Burlamacchi

– Rita Casaroli – Largo (rotonda) lungo il Viale G. Marconi (all’incrocio con Via G. XXIII) a Torre del Lago

– 21 Donne dell’Assemblea Costituente – Largo (parcheggio) lungo la Via Aurelia Nord a fianco campo sportivo (vicino ex circoscrizione Marco Polo)

– Nicola Calipari – Largo (rotonda) all’incrocio tra v. Aurelia Nord e v. Salvo D’Acquisto (ex Rondinella)

– 2 maggio 1920 – Largo davanti a Torre Matilde

– Padre Ubaldo Coppi – Parziale modifica del Lungo Canale Ovest in Lungo Canale Ovest Padre Ubaldo Coppi OFM

– Don Carlo Francesconi – Sottopasso pedonale/ciclabile Via Cei-Migliarina

– Gianmario Mozzi – piazzale di accesso all’ex circoscrizione Marco Polo

– Manlio Cancogni – piazzetta tra l’ex Piper e il ponte su Fossa dell’Abate

– Giorgio Gaber – Largo (rotonda) a fine v. Salvo D’Acquisto dietro Cittadella (rotonda di Re Carnevale)

– Mario Monicelli – Largo (rotonda) Nuova rotonda ai piedi cavalcavia (tra cavalcavia e Via di Montramito)

– Rosario Livatino – Largo (rotonda) Nuova rotonda sulla Via Aurelia Nord fronte bar “Lupo di Mare” verso nuovo Centro Commerciale Burlamacca

– Antonino Caponnetto – Piazza (parcheggio fronte Conad e Euronics) al nuovo Centro Commerciale Burlamacca

– Ferdinando Imposimato – Largo (rotonda) in prossimità del “McDonald” all’interno del Centro Commerciale Burlamacca

– Padre Leonardo Pacini OFM – Largo (rotonda) tra V. dei Comparini e Via dei Lecci

– Ettore Scola – primo Largo (rotonda) all’uscita bretella autostradale

– Alberto Lattuada – secondo Largo (rotonda) all’uscita bretella autostradale, al confine con il ponte della V.Aurelia/confine Lido Camaiore

– Alberto Moravia – Largo (parcheggio) lungo Viale Einaudi

– Raffaello Brizzi – piazza di fronte Principino

– Delia Scala – 1° Largo (parcheggio) -partendo da Principino- su V.le Belluomini a Città Giardino

– Dina Galli – 2° Largo (parcheggio) su V.le Belluomini a Città Giardino

– Nora Ricci – 3° Largo (parcheggio) su V.le Belluomini a Città Giardino

– Mimi Aylmer (Eugenia Spadoni) – 4° Largo(parcheggio)su V.le Belluomini a Città Giardino

– Antonio Gandusio – 5° Largo (parcheggio) su V.le Belluomini a Città Giardino

– Maria Melato – piazza/parcheggio di fronte ag. Cassa Risparmio Lucca (mercato ortofrutta)

– Ilaria Alpi e Miran Hrovatin – Largo (rotonda) su v. Aurelia Nord tra l’ex bowling e il Cavalcavia Barsacchi

– Salomea Kruceniskij – stradina sul retro del Politeama (dal Lungo Molo a Piazza E. Pea)

– Egisto Malfatti – stradina/vialetto da Passeggiata a Politeama

– Giovanni Lazzarini(Menghino)-p.zza fronte Sacro Cuore, conosciuta come “ex gasometro”

– Mario Marcucci – Largo (rotonda) a fine V.le Europa in Darsena (fronte “Armanda”)

– Giuseppe Lombardi – Cavalcaferrovia (vecchio Cavalcavia)

– Tony Filippini – Piazzetta davanti alle Scuole Viani

– Padre Carlo Mauro – la breve Via senza nome compresa tra C.so Garibaldi e V. Cavallotti (che divide l’edificio delle Poste dalla Scuola Lambruschini)

– Don Beppe Socci – Piazzale (attualmente zona parcheggio) lungo Via Coppino (da Via dei Pescatori verso il porto)

– Arturo Maffei – zona Stadio dei Pini, dalla Via Menini a ingresso Stadio

– Rossella Casini – Largo (rotonda) di via Della Gronda con via Monte Sella

– Principessa Mafalda di Savoia – pista ciclabile lungo la Via A. Fratti, tra Via Zara e Via Marco Polo

– Don Renzo Tambellini – piazza (parcheggio) a fianco Chiesa del Terminetto (fronte ex Circoscrizione Terminetto)

La mozione propone infine che venga installata la targa relativa all’intitolazione da tempo deliberata a nome di Oriana Fallaci, in corrispondenza del Largo/rotonda a Torre del Lago, sulla via Aurelia Sud, ai piedi del Cavalcavia Arcobaleno.