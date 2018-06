Il Comune di Pescaglia sostiene il pagamento delle Tari delle famiglie in difficoltà economica

PESCAGLIA – L’amministrazione guidata dal sindaco Bonfanti, in seguito allo stanziamento di uno specifico fondo, ha infatti pubblicato il bando per l’assegnazione di un contributo che coprirà, a seconda del reddito, dal 100% al 40% dell’importo dovuto.

Possono partecipare al bando i cittadini residenti nel Comune di Pescaglia da almeno due anni appartenenti a un nucleo familiare con Isee fino a 11.500 euro. Se si è un pensionato da lavoro dipendente appartenente a un nucleo familiare monocompontente, il limite è invece di 12.350 euro. È inoltre necessario non aver acquistato negli ultimi 18 mesi autovetture di cilindrata superiore a 1600 cc e motocicli con cilindrata superiore a 600 cc e che l’abitazione per cui si richiede il contributo sia quella principale.

«Un’importante misura di sostegno al reddito rivolta ai cittadini di Pescaglia – commenta il sindaco, Andrea Bonfanti -. In un particolare momento, dove ci sono ancora situazioni di sofferenza economica dovute alla crisi, anche quest’anno abbiamo stanziato in bilancio un fondo che ci consentirà di erogare questi contributi per il pagamento della bolletta dei rifiuti. Per l’amministrazione comunale mantenere alta l’attenzione al sociale è una priorità e questa ne è una dimostrazione concreta».

I contributi saranno suddivisi in tre fasce a seconda dell’Isee. Per Isee fino a 6.598 euro il contributo è del 100%, per Isee da 6.599 a 9.200 il contributo è del 60% mentre per Isee da 9.201 a 11.500 il contributo è del 40%. Le suddette fasce Isee sono incrementate del 30% per i nuclei familiari monocomponenti (solo per pensionati da lavoro dipendente e relativa reversibilità).

Per partecipare al bando è necessario presentare domanda tramite la modulistica scaricabile sul sito www.comune.pescaglia.lu.it o presso gli uffici comunali e consegnarla entro il 14 luglio 2017.

Potranno usufruire di questa opportunità anche coloro che avessero già provveduto a saldare la Tari, visto che gli importi saranno erogati a rimborso o a compensazione.

Per informazioni: Comune di Pescaglia, tel. 0583/3540205 – 3540218, n.mariotti@nullcomune.pescaglia.lu.it, e.lazzarini@nullcomune.pescaglia.lu.it.