Il Comune di Pescaglia organizza vacanze per gli anziani a Lido di Camaiore

PESCAGLIA – Soggiornare dal 1° al 15 settembre in un albergo a tre stelle a Lido di Camaiore usufruendo del servizio di pensione completa, della spiaggia con ombrellone e di un operatore di accompagnamento. È l’opportunità che hanno i cittadini di Pescaglia di almeno 65 anni di età grazie al progetto “Vacanze estive terza età” promosso dall’amministrazione comunale.

L’offerta, rivolta ai residenti, viene incontro alle fasce più deboli della popolazione grazie alla possibilità di usufruire di agevolazioni in base alla propria situazione economica. La quota di compartecipazione,, infatti, sarà in parte a carico dell’anziano e per una quota di 280 euro a carico del Comune per ciascun partecipante. È prevista un’ulteriore compartecipazione da parte del Comune di 100 euro per coloro che hanno un Isee non superiore a 6mila 5mila 243,57 euro.

Durante il soggiorno, che è rivolto a persone autosufficienti, è prevista anche l’attività di animazione.

Per iscriversi c’è tempo fino al 23 agosto.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio servizio sociale: 0583/35401 martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13; ufficio distaccato di San Martino in Freddana lunedì e sabato dalle 12 alle 13.30.