Il Comune di Capannori vara il progetto del Consiglio dei Ragazzi

CAPANNORI – Ottanta studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado degli istituti comprensivi ‘Carlo Piaggia’ di Capannori e ‘Don Aldo Mei’ di San Leonardo in Treponzio questa mattina (martedì) si sono seduti sui banchi del consiglio comunale in occasione della presentazione del ‘Consiglio degli studenti’. Un organismo frutto di un percorso partecipativo e democratico svoltosi all’interno delle scuole che ha portato all’elezione dei rappresentanti degli studenti votati su specifici programmi che hanno la possibilità di confrontarsi con docenti e dirigenti scolastici sui problemi che riguardano i loro istituti, presentando proposte per risolverli e contribuendo concretamente a migliorare la realtà scolastica.

Dopo i saluti del sindaco Luca Menesini e l’intervento del presidente del consiglio comunale Claudio Ghilardi che ha illustrato le funzioni dell’assemblea consiliare – presente anche l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti- sono intervenute la dirigente scolastica del Comprensivo di Capannori Tina Centoni e le insegnanti Francesca Bini dello stesso Comprensivo e Ada Barone del Comprensivo di San Leonardo in Treponzio per illustrare la bella esperienza del consiglio degli studenti. Successivamente i portavoce dei consigli studenteschi hanno presentato il lavoro da loro portato avanti ed hanno consegnato al sindaco alcune mozioni con cui avanzano proposte per rendere le loro scuole ancora migliori e più belle. L’amministrazione comunale ha donato a ciascun studente una copia della Costituzione italiana.