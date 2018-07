Il Comune cerca in mobilità un coordinatore amministrativo. Domande entro il 18 agosto

LUCCA – Il Comune ha pubblicato un bando di mobilità per andare a coprire un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di “Coordinatore per l’espletamento di attività in materia amministrativo/contabile/socio-culturale”- categoria C.

La mobilità sarà veicolata da una selezione finalizzata ad individuare una figura amministrativo-contabile di cui dovranno essere apprezzate in particolare, anche se non in via esclusiva, competenze ed esperienze in materia di statistica (nozioni di base sulle rilevazione statistiche ed elementi di statistica descrittiva) e sul Sistema Statistico Nazionale (l’organizzazione, le attività dell’Istituto Nazionale di Statistica, i compiti e le funzioni dell’ufficio di statistica negli enti locali).

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 13 agosto.

Il bando e il facsimile di domanda è reperibile sul sito www.comune.lucca.it alla pagina “Selezioni e bandi di concorso”.