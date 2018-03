Il Comitato Vivere il Centro Storico interviene sulla moratoria a ristoranti e locali pubblici

LUCCA – Finalmente si è sciolto uno dei nodi che hanno tenuto imbrigliata la famosa moratoria di ristoranti e locali pubblici in Centro Storico durante gli ultimi mesi

Finalmente qualcuno si è preoccupato di chiedere al Soprintendente quando avrebbe mandato il suo parere per la tutela del Centro Storico e lui, dopo aver precisato, come del resto noi sosteniamo da sempre, che questo atto non era autorizzativo, ha confermato che lo avrebbe trasmesso nel corso della settimana. Adesso resta il nodo della Giunta Regionale la cui necessità, continuiamo ad affermare che non ci è chiara.

Vero è che un atto di questo tipo richiede una base di appoggio a prova di ricorsi al Tar però è altrettanto vero che l’Ascom di Lucca è a favore di questo provvedimento e quindi non rappresenta un pericolo in tal senso, inoltre è altrettanto vero che la Legge Minniti offre basi ‘antiricorsi al Tar’ ben più solide di un parere del Soprintendente e, visto gli atti di vandalismo e violenze accadute nel centro storico durante gli ultimi anni, la difendibilità del provvedimento è più che facilmente giustificabile sotto questo profilo.

Il problema che resta è quello della tempistica. Anche ammesso che il Soprintendente rispetti quanto promesso, il Comune aspetta l’audizione in Giunta Regionale, dopodiché il tutto deve passare dal Consiglio Comunale. Si parla di mesi e mesi. Periodo in cui i locali continueranno ad aprire e quindi la moratoria diventa paragonabile a chiudere il recinto dopo che i buoi sono scappati.

A Pistoia stanno facendo un operazione ben più importante ed articolata della semplice ‘moratoria lucchese’ e al fine di evitare ‘l’attacco alla diligenza’ hanno vietato al Suap di valutare ulteriori richieste di aperture. Tutto resta bloccato fino a che il Consiglio non si è espresso in merito (Ordinanza 113 del 6 Febbraio 2018 pag 6 punto 1)

Perché a Lucca non si può fare lo stesso?

Comitato Vivere iL Centro Storico