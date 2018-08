Il Comitato Vivere il Centro Storico critico sul nuovo Regolamento della polizia urbana

LUCCA – Il nuovo regolamento, per quanto riguarda il Centro Storico, è esattamente uguale a quello del 1943 eccetto i punti seguenti:

– Prima non si poteva esporre la merce sulle soglie dei negozi, adesso

si può e i commercianti, soprattutto quegli orientali, nonché i fruttivendoli veraci ne saranno contenti. Un pï¿œ meno chi pensava di vivere in un contesto storico-monumentale

-Prima era vietato bivaccare sulla strada, sulle piazze e sulle soglie degli edifici privati adesso invece questo ï¿œ permesso. Quindi mentre prima si potevano chiamare i Vigili per i ragazzotti che bevevano la birra, in piena notte, sotto il portone di casa, adesso questo non viene più considerata come infrazione.

– Adesso si può giocare (volendo anche a pallone) in Centro Storico. Prima era proibito.

– Sono state abolite le modalitï¿œ da seguire da parte dei negozi di casse

da morto presentate nella bozza. Da domandarsi chi aveva sentito bisogno

di fare queste precisazioni.

– Le soglie dei palazzi non hanno piï¿œ alcuna tutela, mentre prima la

avevano, adesso ci si puᅵ sedere per mangiare e bere senza problemi,

ovviamente stando attenti a non mettere un telo per terra, il che

sarebbe l’ unico requisto che renderebbe il fatto un infrazione.

– E’ vietato bere un Campari sul parco fluviale ma ï¿œ permesso bere un

fiasco di vino in Piazza San Michele magari accompagnato da un gustoso panino portato da casa.

-Viene permesso di somministrare bevande all’ esterno del locale a qualsiasi ora del giorno e della notte e questo vuol dire che un barino di mezzo metro quadro potrà vendere centinaia di birre da consumarsi sulla strada con la conseguenza che:

a) Si creeranno rumorosi capannelli sotto le finestre delle famiglie che si protraranno fino a tarda notte impedendo di dormire

b) i vicoli nei dintorni dei locali continueranno ad essere dei puzzolenti vespasiani.

c) i locali che pagano la Cosap per il suolo pubblico si troveranno a patire la concorrenza degli operatori piï¿œ disinvolti che invece non affittano niente contando comunque sull’occupazione aribitraria del suolo pubblico.

d) produranno rifiuti senza pagare la relativa tassa che si calcola sulla superficie dell’area di somministrazione dichiarata.

e) la cittadinza pagherà per lo smaltimento dei rifiuti somministrati all’esterno.

Tutte le infrazioni citate nel Regolamento potranno essere sanzionate soltanto dalla Polizia Municipale e quindi dopo che questa avrà smontato (pare alle una di notte) diventeranno “aria fritta”. In considerazione di questa clausola avevamo richiesto di portare il servizio di Polizia Municipale ad H 24, ma questa osservazione non è stata nemmeno valutata.

Per essere precisi ci sono anche alcuni punti a favore come ad esempio il temine delle 24 per fare musica che sia percepibile fuori dai locali. Anche se questo rappresenta una vittoria di Pirro perchᅵ eliminare la musica alle 24 e lasciare la somministrazione sulla strada fino alle tre di notte non cambia molto la situazione.

I negozi di abbigliamento non potranno piï¿œ essere delle discoteche all’aperto.

In estrema sintesi Le differenze fra il regolamento attuale e quello precedente riguardano

-l’ assenza di regole che dal 43 ad oggi sono state inglobate in altre regolamentazioni (decoro urbano, commercio, ecc)

– Non vengono più trattati argomenti desueti come ad esempio quelli che regolavano le modalità per la ferrature dei cavalli

-Prima era proibito bivaccare per la cittï¿œ adesso questo è permesso

– si può tranquillamente bere un fiasco di vino seduti sul sagrato di San Michele, magari insieme alla degustazione di un appetitoso panino portato da casa.

Visto tutto ciò ci pare che il lavoro comportato per il varo del nuovo regolamento sia di difficile comprensione alla luce del risultato conseguito.

A nostro modesto avviso era sufficiente togliere dal vecchio regolamento le pratiche piï¿œ desuete come quelle che riguardavano la ferratura dei cavalli, quelle inglobate dagli altri regolamenti erano già state abrogate e quindi ininfluenti, rimaneva solo da rendere attuale la componente politica dell’ atto. Era sufficiente modificare la figura politica di riferimento cambiando da Podestï¿œ (ormai inattuale) ad Assessore Raspini (che ha sovrinteso al varo di questo atto), lasciando tutti gli altri contenuti inalterati.

In questo modo il Regolamento del 1943 sarebbe stato molto più moderno e soprattutto molto più civile di quello appena varato.

PS L’ assessore Raspini ha sempre dimostrato una notevole comprensione per il divertimento dei giovani e per gli affari dei barini del centro.

Adesso con l’ abolizione del bivacco di fatto ha reso i beneficiari della sua comprensione ancora “più beneficiati”. Il tutto con l’indispensabile aiuto dei consiglieri, anche di minoranza, ai quali del Centro Storico non sembra interessare molto, vuoi perché stanno, in

periferia, oppure perchᅵ non hanno la levatura culturale per comprenderlo, vuoi perchᅵ tutti, se non quasi tutti, hanno votato senza

nemmeno aver visto un altro regolamento di Polizia Urbana in vita loro.

Eh si questo è uno dei difetti della democrazia: si chiama a decidere chi non ha conoscenze, sensibilità civica e sociale, nonché levatura culturale e tecnica per affrontare la problematica in questione.



COMITATO VIVERE IL CENTRO STORICO