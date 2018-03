‘Vivere il Centro Storico’ attacca Comune e Soprintendenza: ‘Lucca rischia di diventare una mangiatoia’

LUCCA – «L’interesse dimostrato dagli operatori commerciali per aprire attività nel centro storico di Lucca è cosa nota e risaputa». A dirlo è il comitato ‘Vivere il Centro Storico’ che interviene sulla questione della moratoria per bar e ristoranti realizzata dal Comune di Lucca.

«D’altra parte è difficile trovare un posto che assomigli al centro storico di Lucca dove, la Soprintendenza accetta pressoché tutte le richieste che le pervengono, vuoi per accettazione esplicita oppure per silenzio/assenso, dove un esercizio pubblico chiede un permesso per un certo numero di metri quadri fuori del locale per metterci tavolini e sedie per poi estendersi fin che gli pare considerato che i Vigili Urbani, i quali che comunque non ci sono, visto il mancato obbligo di porre al suolo i chiodi topografici dovrebbero improvvisarsi dei novelli Sherlock Holmes per reperire le planimetrie per ogni singolo esercizio con un impossibile dispendio di energia», afferma il Comitato.

La nota prosegue: «Che dire poi del fatto che invece i più disinvolti non chiedono nemmeno il suolo pubblico e smerciano alcool fino a tarda notte agli avventori che stazionano sulla strada e sui marciapiedi schiamazzando in barba al regolamento di Polizia Urbana, impedendo il riposo dei residenti e in evidente stato di concorrenza sleale con quegli operatori che invece il permesso lo chiedono e lo pagano. Dove si trova un’ altra città cosiddetta “d’arte” che consente lo smercio di bevande fino a che gli avventori e i gestori lo desiderano senza alcun rispetto per i residenti?».

«E la famosa moratoria che doveva entrare in vigore al 31 Dicembre 2017? – si domandano -. Sembra che sia ancora in attesa del parere della Soprintendenza e della Giunta Regionale, nonostante il fatto che, per quanto ci risulta, questi enti non sono preposti ad autorizzare alcunché relativamente alle moratorie e atti simili che sono competenza esclusiva delle amministrazioni Comunali. Siamo certi che la pratica sia stata istruita con la competenza necessaria? Quando tutti i locali a piano terra saranno diventati delle “mangiatoie” non ci sarà più alcun bisogno di moratorie. A Pistoia la moratoria l’ hanno fatta in 3 mesi. Se poi i commercianti vogliono recuperare funzioni per il centro storico ci permettiamo di suggerire quella residenziale che, per antonomasia, è quella che copre tutto l’anno».

E concludono: «Non ci vorrebbe tanto, basterebbe che i residenti fossero posti in condizione di poterci viverci e per far ciò dovrebbero poter dormire e trovare un posto per la macchina. Cose non facili da trovare in molte parti del Centro Storico e la cui soluzione, tuttavia, sarebbe a costo zero».