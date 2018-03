Il comitato di Pontetetto ribatte punto per punto alla Geal sui lavoro in viale San Concordio

LUCCA – La Geal, nella nota emessa ieri ci assicura che tutto va bene “I lavori stanno andando avanti secondo i tempi stabiliti e recepiti dalle ordinanze comunali..” poi anche che i rallentamenti ai lavori sono imputabili solo al maltempo. Premesso che stiamo parlando del viale San Concordio e non delle vie secondarie che sono state precedentemente interessate ai lavori ci appare chiaramente non vero quanto affermato. Vorremmo infatti sapere con quali commercianti e cittadini sono stati concordati i lavori (vedi nota) e se questi hanno concordato per intervenire con un unico turno di lavoro e con sospensione dei lavori nei fine settimana, raddoppiando così i tempi di chiusura del viale. Vorremmo anche sapere se l’invertito senso unico così come i divieti di sosta ad intermittenza, oltre che la disciplina del traffico in via Pattana sia stata altrettanto concordata. Se così fosse , ma ne dubitiamo, ci troveremmo di fronte a commercianti presi da sindrome autolesiva. Per ultimo ricordiamo la successione ( proroghe) di ordinanze emesse dal Comune:In cui si

prevedeva la chiusura del viale:

dal 12 al 23 febbraio, dal 23 al 2 marzo, dal 2 al 9 marzo, ed ora dal 9 marzo al 30 marzo.

Fa anche preoccupare che l’ordinanza del 9 marzo venga motivata e firmata col semplice fatto che la ditta ha richiesto tramite una mail dell’8 marzo.

Ed allora chiediamo quali riscontri abbiano effettuato gli uffici comunali, sul cantiere e sull’attuazione delle ordinanze, della cartellonistica e sui tempi di lavorazione, hanno emesso le ordinanze semplicemente sotto dettatura?

Speriamo solo che i futuri interventi siano più attenti e meno penalizzanti per commercianti e cittadini.

Comitato Pontetetto