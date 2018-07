Il Club per l’Unesco ha visitato la mostra ‘Per sogni e per chimere’ alla Fondazione Ragghianti

LUCCA – Giovedì 5 luglio alle ore 17:30 il Club per l’UNESCO di Lucca ha visitato la mostra della Fondazione Ragghianti “Per sogni e per chimere. Giacomo Puccini e le arti visive” con una guida d’eccezione: il direttore della Fondazione (e co-curatore dell’esposizione) Paolo Bolpagni. La visita ha destato apprezzamento ed entusiasmo.

Questa esposizione è certamente la più importante organizzata dalla Fondazione Ragghianti negli ultimi anni (ha appena toccato, peraltro, la quota di 3.000 visitatori). È il frutto di un lungo lavoro di ricerca e presenta al pubblico un gran numero di opere davvero notevoli – ottenute grazie a prestiti eccezionali – che sarà davvero difficile rivedere riunite.

Inoltre ne emerge una nuova immagine di Giacomo Puccini, non soltanto grande compositore, ma colto conoscitore e appassionato d’arte, raffinato collezionista e sodale di molti pittori e scultori, già a partire dai suoi anni milanesi. Oltre che, cosa finora assai poco nota, lui stesso disegnatore e caricaturista per diletto.

Il Club per l’UNESCO di Lucca, come si legge nella nota diffusa per l’occasione, ritiene che questa grande e importante mostra della Fondazione Ragghianti possa contribuire al consolidarsi di un sistema cittadino incentrato sulla figura di Puccini, che potrebbe diventare per Lucca ciò che Mozart è per Salisburgo e Wagner per Bayreuth. Percorso non semplice, di prospettiva, ma da perseguire con convinzione, spirito corale e comunanza d’intenti, anche per riprendere in considerazione la candidatura di Lucca nel network delle “Città creative della musica”.