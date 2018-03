Il Circolo del Cinema propone uno dei film migliori dell’anno: ‘Happy End’

LUCCA – Il Circolo del Cinema di Lucca presenta la riproposta di uno dei migliori film della stagione cinematografica in corso.

Giovedì 29 marzo alle ore 21,30 al Cinema Centrale verrà presentato, HAPPY END di Michael Haneke, il regista di Funny Games e Amour. Famiglia della ricca borghesia di Calais: un vecchio patriarca, una figlia ambiziosa, un giovane in crisi, un eterno seduttore, una tredicenne acuta e inquietante. Il film di Haneke è una sottilissima allegoria dei nostri tempi, che ci riguarda, se sappiamo vedere, con grandi attori e una rivelazione: la piccola Fantine Harduine.. L’ingresso è con biglietto ridotto di 5,00 euro.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale più il biglietto ridotto per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro che vale anche come tessera annuale speciale per le serate a San Micheletto. Per gli under 21 c’è la possibilità di sottoscrivere la tessera gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per evitare una lunga attesa alla cassa si consiglia di presentarsi alla cassa con l’apposito modulo scaricabile direttamente dal sito.

Per ulteriori informazioni e schede dettagliate dei film visitare il sito ufficiale www.circolocinemalucca.it oppure la pagina Facebook www.facebook.com/circolocinemalucca.