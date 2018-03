Il cinema d’autore protagonista a Seravezza

SERAVEZZA – Nuovo appuntamento con il cinema d’autore presso la sala delle Ex Scuderie Granducali di Seravezza: in collaborazione con Seravezza Fotografia arriva il documemtario VISAGES VILLAGES diretto da Agnes Varda con l’artista JR, Sabato 24 Marzo alle 21.15, in replica domenica 25 alle 16:00.

Il film, vincitore del premio de L’Œil d’or al Festival di Cannes 2017 e candidato come Miglior documentario agli Oscar 2018, ha reso la regista la persona più anziana a venire nominata dall’Academy ai premi Oscar: Agnes Varda, 90 anni il 30 maggio, femminista, autodidatta, fotografa, regista (l’unica insignita di un Oscar alla carriera), artista e – in questo film – cantante. Compagna di Jacques Demy, autrice di film come Cléo dalle 5 alle 7 e Senza tetto né legge, di cortometraggi e importanti documentari.

L’autrice compie un viaggio attraverso la Francia rurale: la campagna offre una grande varietà di paesaggi, un rapporto diretto con la natura e l’ambiente, un territorio nuovo per JR, considerato artista urbano, un ritorno alle origini.

Lo spazio che diventa viaggio nel tempo, attraverso e grazie alle installazioni che stabiliscono un legame tra tradizione e modernità; avanzando a bordo di un cinétrain che scatta fotografie e immagini giganti, realizzano un film libero e sorprendente.

La proiezione si inserisce nel cartellone del ricco week-end di Seravezza Fotografia, con una serie di eventi concentrati alle Scuderie Granducali: la due giorni di Foto Gang dedicata alle edizioni indipendenti

e alle auto-produzioni, il vernissage della mostra “Terre Medicee” di Stefano Giogli, Giovanni Presutti e Andrea Avezzù (sabato ore 11), la presentazione di “Agro” del collettivo fotografico Synapsee (sabato ore 16) e l’incontro con Daniela Tartaglia, autrice del libro fotografico “Diventa fiume” (sabato ore 17).