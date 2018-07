Il cibo e l’alimentazione in primo piano a Il Desco 2018 in programma a dicembre

LUCCA – Il cibo e l’alimentazione saranno tra i protagonisti della prossima edizione de Il Desco 2018, in programma nei primi due fine settimana di dicembre. Accanto alla mostra mercato dei prodotti tipici, dei prodotti bio e dei prodotti legati all’arredo della tavola ci saranno momenti dedicati a incontri e dibattiti anche legati al benessere e alla salute.

Alimentazione e sport, è tra i temi scelti per un incontro, al quale parteciperanno anche atleti professionisti di alto livello per testimoniare sull’importanza di un’adeguata e corretta alimentazione per ottenere un risultato agonistico. La data dell’evento è ancora in fase di definizione, ma è già confermata la presenza del prof. Enrico Castellacci, che ha recentemente lasciato il ruolo di medico della nazionale di calcio italiana.

Per l’occasione la Giunta della Camera di Commercio di Lucca, nell’ultima seduta, ha approvato la consegna di un riconoscimento non solo come premio alla carriera, ma anche per aver rappresentato la nostra città in tutto il mondo legando il nome di Lucca ai valori dello sport, dell’etica, del Fair Play. Contattato telefonicamente il prof Castellacci si è detto entusiasta di questo riconoscimento è ha dichiarato: “Ringrazio Samuele Cosentino, per aver proposto questo riconoscimento e la Camera di Commercio di Lucca che all’unanimità ha accolto la proposta. Grazie per il pensiero, ne sono lusingato ed onorato”.

Il calendario degli eventi e degli incontri si sta arricchendo: alcune iniziative sono già in fase di completamento, ma altre se ne andranno ad aggiungere nelle prossime settimane grazie anche al Bando, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta della Camera di Commercio di Lucca, finalizzato all’organizzazione di eventi all’interno della manifestazione Il Desco per promuovere e divulgare la cultura del cibo e della tavola e creare collaborazioni anche con diverse realtà del territorio italiano, tra queste sono già attive quelle con l’Accademia Italiana della Cucina, il club Le Fornelle, la Fipe, l’Ass. Italiana Cuochi, l’Ada, l’Auser, la Fondazione Artusi, la Confesercenti con i progetti “I prodotti nel piatto” e “Immaginar di tavole imbandite”.

Grazie a questa opportunità tutti i soggetti interessati pubblici e privati possono proporre iniziative che abbiamo come temi principali il cibo e tutti i suoi aspetti, l’enogastronomia, la relazione tra agricoltura e territorio, l’arte della mise en place, il galateo a tavola, etc., che potranno svolgersi presso il Real Collegio.

Le proposte di progetto corredate da una descrizione dettagliata dovranno pervenire entro il 31 agosto 2018 all’indirizzo info@nullildesco.eu. Per maggiori informazioni Ufficio Promozione Interna ed Estera – Camera di Commercio di Lucca – tel 0583 976 660 / .640 /.403 – info@nullildesco.eu – www.ildesco.eu