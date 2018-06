Il Chiesina 2010 vince la coppa di Lega dopo aver chiuso il campionato di prima serie al secondo posto

CHIESINA UZZANESE – La stagione 2017-2018 si chiude con un successo per il Chiesina 2010, la coppa di Lega AICS Lucca vinta mercoledì 30 maggio sul campo di Porcari contro il Folgore Piano della Rocca.

Il trofeo provinciale mancava alla bacheca della squadra chiesinese che nelle ultime due stagioni aveva trionfato nel “città di Lucca”, play off prima serie.

Resta un pizzico di amaro in bocca per la formazione chiesinese che, dopo essere stata per molte giornate in testa al campionato di prima serie, si è dovuta arrendere nei confronti dei Gatti Randagi di Barga, chiudendo il campionato al secondo posto con Francesco Quiriconi capocannoniere ed accedendo al campionato regionale per la prossima stagione.

La squadra ringrazia tutti i tifosi, gli atleti, tutti gli sponsor.

La rosa completa della formazione per la stagione 2017-2018

– Portieri –

Conforti Daniele

Lorenzini Daniele

Spadoni Andrea

– Difensori –

Bellandi Gionatan

Bellandi Giuseppe

Franceschini Lorenzo

Giusti Andrea

Paganelli Luca

Perillo Lorenzo

Perondi Fabrizio

Quiriconi Giacomo

Vignali Lorenzo

Vignali Maurizio

– Centrocampisti –

Angeli Andrea

Diolaiuti Alessio

Fioravanti Gianmarco

Lorenzi Federico

Lorenzi Simone

Michelotti Dario

Napoli Niccolò

Strigoli Riccardo

Vigna Francesco

Volterrani Simone

– Attaccanti –

Frassinesi Vieri

Magrini Andrea

Michelotti Tommaso

Puccinelli Luca

Quiriconi Federico

Quiriconi Francesco

– Dirigenti –

Presidente e guardalinee ufficiale, Ghilardi Giacomo

Allenatore, Natali Daniele

Vice-Allenatore, Di Vita Leonardo

Dirigente e addetto stampa, Cortesi Carlo

Magazziniere e massaggiare, Caioni Fabrizio Vincenzo