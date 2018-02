Il Cefa under 14 vola in vetta alla classifica

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Non solo Promozione. La stagione del Cefa Basket Castelnuovo si sta rivelando positiva anche nelle altre compagini della società. Dalla squadra Under 16 al gruppo del Baskin, dalla squadra Amatori, seconda in classifica, all’ultima recente impresa del gruppo Under 14 allenato da Michele Rocchiccioli. Infatti, la formazione guidata dallo stesso coach che allena la Promozione, ha vinto per 65 a 54 sul campo della capolista Versilia Basket consolidando il secondo posto in classifica e insediando il primato dei versiliesi, adesso avanti di soli 2 punti. «E’ davvero un momento positivo – dice il presidente Vincenzo Suffredini – stiamo facendo bene con tutte le squadre, non solo per il risultato del campo ma per la crescita globale del nostro settore giovanile. La Promozione ci sta regalando grande soddisfazioni, ma il successo della squadra Under 14 ci ha davvero resi entusiasti».